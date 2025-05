SÈTE - En première ligne contre les chenilles processionnaires - Sète mobilisé pour une lutte écologique

À Sète, la mobilisation ne faiblit pas face aux chenilles processionnaires du pin, redoutées pour leurs effets toxiques sur la santé humaine et leur impact sur l’environnement. Depuis plusieurs années, la Ville agit sans relâche pour contenir la prolifération de cet insecte envahissant. Mais au-delà de ses frontières, c’est désormais tout le bassin de Thau qui se sent concerné, uni dans une même volonté de préservation de la biodiversité et de la sécurité des habitants.

La scène est devenue familière dans les rues et les parcs sétois : une main suspend un piège vert à une branche de pin, à environ deux mètres de hauteur. Ce piège discret, mais redoutablement efficace, fonctionne grâce à des phéromones qui attirent les papillons mâles. Privées de partenaires, les femelles ne peuvent plus pondre, et les nids tant redoutés ne se forment pas. Un geste simple, répété des centaines de fois, qui témoigne d’un engagement patient et durable.

Chaque automne, en septembre, les pins situés à proximité des écoles et des parcs sont traités par voie aérienne avec un produit biologique respectueux de l’environnement : le bacille de Thuringe. Et demain, peut-être, ce seront des mésanges, prédatrices naturelles des chenilles, qui viendront prêter patte forte depuis des nichoirs installés dans les arbres du territoire.

Car cette lutte ne se joue pas qu’à Sète. De Balaruc à Mèze, de Marseillan à Frontignan, l’ensemble des communes du bassin de Thau est concerné. La chenille processionnaire ne connaît pas de frontière administrative. C’est donc avec un esprit de coopération intercommunale qu’élus, agents, écologues et habitants s’engagent dans cette bataille de longue haleine. La nature ne peut être protégée que si chacun y prend sa part.

La Ville de Sète, pour sa part, n’oublie pas d’impliquer ses citoyens. Un soutien concret est offert aux particuliers : des pièges gratuits sont disponibles sur simple présentation d’un justificatif de domicile, auprès du service Parcs et Jardins de la mairie (04 99 04 73 08). Une manière d’élargir encore le front de cette résistance écologique.

Dans les premières lueurs du jour, au-dessus du lagon, le combat se poursuit, discret mais déterminé. Sète et le bassin de Thau avancent ensemble, portés par l’image d’un territoire protecteur, solidaire, et profondément attaché à ses paysages.