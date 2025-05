Toulouse - 10e édition du Triathlon des Roses à Toulouse : les inscriptions sont lancées !

Dimanche 28 septembre, la Fondation ARC pour la recherche contre le cancer organise avec le Toulouse Triathlon et en partenariat avec la Ligue Occitanie de Triathlon la 10 édition du Triathlon des Roses à Toulouse dont les bénéfices seront entièrement reversés au profit de la recherche sur les cancers du sein. Le Triathlon des Roses est le rendez-vous solidaire et festif incontournable de la rentrée qui permet d’accomplir un défi sportif accessible à toutes et à tous, aussi bien en individuel (pour les femmes) qu’en relais de 2 ou 3 personnes (mixité possible).

Créé en 2016, le Triathlon des Roses de Toulouse est le seul à n’avoir jamais été interrompu, y compris durant la crise sanitaire liée à la Covid-19. Il célèbrera cette année son 10ᵉ anniversaire. En neuf éditions, l’épreuve a réuni près de 3 000 triathlètes et collecté plus de 345 000 € au profit de la recherche contre les cancers du sein. Organisé chaque année avec le Toulouse Triathlon pour lancer Octobre Rose, le Triathlon des Roses est un rendez-vous sportif et solidaire : la Fondation ARC propose aux participant·e·s de relever un défi chronométré enchaînant natation, cyclisme et course à pied, reflet du trio patients – médecins – chercheurs unis dans la lutte contre la maladie.

Le concept et les modalités de participation

Afin de permettre à toutes de découvrir le triathlon et de se faire plaisir en pratiquant le triple effort, le format est court et accessible à toutes dès 12 ans. La course peut se faire en individuelle ou en relais à 2 ou à 3, chaque participante du relais faisant l’un ou deux des trois sports. Les relais peuvent être mixtes.

Pour pouvoir prendre le départ, les participants doivent obligatoirement collecter en amont au moins 150 € de dons en individuel ou au moins 250 € en relais de 2 ou 3 personnes. La collecte se fait grâce à une page de collecte en ligne créée au moment de l’inscription (chaque don est déductible de l'impôt)

Les meilleurs classements ainsi que les meilleures collectes seront récompensés sur le podium à l’issue de l’événement

Des distances accessibles à toutes et tous : 100m de natation, 6 km de vélo, 2km de course à pied

La natation se déroule en piscine (départ en « contre la montre » toutes les 10 sec.)

INSCRIPTIONS & INFORMATIONS PRATIQUES

Date & horaire : dimanche 28 septembre 2023, 14h00

Lieu : Les Argoulets - Piscine Alex Jany, 7 Chem. du Verdon, 31500 Toulouse

Participation : 17€/pers de frais d’inscription et collecte obligatoire de dons de 150€ minimum

en individuelle et 250€ minimum en relais

Plus d’informations : www.toulouse.triathlondesroses.fr