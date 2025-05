BASSIN DE THAU - Les 24 Heures de Thau 2025 : Une édition historique pour les 60 ans de la légende nautique !

Les 24 Heures de Thau 2025 : Une édition historique pour les 60 ans de la légende nautique !

Mèze, 7-8 juin 2025 – La Société Nautique du Bassin de Thau (SNBT) s’apprête à écrire une nouvelle page de son histoire avec la 60ème édition des 24 Heures de Thau, une course mythique qui rythme depuis 1964 les eaux scintillantes de la lagune. Pour cette année anniversaire, l’événement promet un spectacle maritime époustouflant, une ambiance festive et une compétition acharnée entre près de 40 voiliers, le tout sous le signe de la fête populaire et de la passion nautique.

Un parcours légendaire, trois défis en un

Cette épreuve emblématique, née sous l’impulsion de Rogez Camboulive, propose comme chaque année un parcours exigeant et varié, reliant les ports mythiques de Mèze, Marseillan, Balaruc-les-Bains et Bouzigues :

Samedi 7 juin (12h-18h) : Une première étape côtière autour de l’étang, offrant un spectacle saisissant depuis les quais.

Nuit du 7 au 8 juin (19h-9h) : Le cœur de la course ! Une épreuve nocturne où stratégie et endurance feront la différence.

Dimanche 8 juin (10h-midi) : Un sprint final en triangle devant Mèze pour couronner les vainqueurs.

Innovation 2025 : Grâce à un système de GPS en temps réel, les spectateurs pourront suivre chaque bateau depuis un écran géant installé à la SNBT ou depuis le quai Guitard, plongeant le public dans l’intensité de la course.

Une fête populaire en l’honneur de la lagune

Le Syndicat Mixte du Bassin de Thau (SMBT) mettra à l’honneur l’écosystème unique de la lagune, rappelant l’importance de sa préservation. Entre régates, animations et découvertes gastronomiques locales, l’événement se veut 100% gratuit, ouvert à tous, des passionnés de voile aux familles en quête de dépaysement.

Infos pratiques

Inscriptions : Ouvertes sur snbt.fr

Lieu de départ : Société Nautique du Bassin de Thau, Maison de la Mer, Mèze

Contact : 04 67 18 30 30

Ne manquez pas ce rendez-vous historique ! Que vous soyez sur l’eau ou sur les quais, venez vibrer au rythme des 24 Heures de Thau 2025 – une célébration du sport, de la mer et de la convivialité.

#24hThau2025 #60ansDeLégende #VoilePourTous