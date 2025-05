Haute-Garonne - PATRIMOINE et l'Association AGES posent la première pierre de leur nouvelle Résidence Autonomie

Le 5 mai 2025, PATRIMOINE SA Languedocienne et le gestionnaire AGES, membre de l’association Adhévie Union créée par la Mutuelle du Bien Vieillir, ont symboliquement posé la première pierre de la Résidence Autonomie « Clémentia Roquettes », située rue d’ Aquitaine sur la commune de Roquettes. Des appartements destinés à accueillir des personnes âgées avec une offre de services collectifs et individuels favorisant le lien social et la prévention de la perte d’autonomie. Cette opération est réalisée par PATRIMOINE SA Languedocienne et sera gérée par l’Association AGES.

Un événement en présence de :

• Annie VIEU, Vice-Présidente - Protection de l'enfance, Famille du Conseil Départemental Haute-Garonne

• Michel CAPDECOMME, Maire de Roquettes

• Catherine GAGO, Architecte

• Marcel VERGNES, Président d’AGES

• Christian NOAILHAC, Directeur Général Adjoint de PATRIMOINE

Une Résidence Autonomie, pour vivre en toute indépendance dans un cadre sécurisé

Pensée pour les personnes âgées autonomes souhaitant conserver leur indépendance tout en bénéficiant d’un environnement sécurisé et convivial, la Résidence Autonomie de Roquettes offrira 70 logements (52 T1 et 18 T2), financés en Prêt Locatif Social (PLS), répartis sur un bâtiment en R+1.

Les résidents disposeront d’un logement individuel et de nombreux espaces communs : un restaurant, un petit salon, un salon de coiffure, une salle de sport ainsi qu’une salle vidéo. Ces lieux de vie collective permettront aux habitants de partager des moments de convivialité et de participer à des activités stimulantes.

Le bâtiment se distinguera par une architecture sobre et élégante, avec des façades en béton matricé gris et en béton peint blanc. Les abords de la résidence feront la part belle à la nature grâce à un aménagement paysager soigné incluant la plantation d’environ 70 arbres, pour un cadre de vie paisible et verdoyant.

Une opération réalisée par PATRIMOINE SA Languedocienne, maître d’ouvrage, et le cabinet d’architecture 11BIS Studio.

Ce projet d’un coût prévisionnel de 9 077 K€ sera réalisé grâce au concours de :

La Région (sub. 45 K€), l’ ADEME (sub. 118 K€), la Banque des Territoires (prêt 6 928 M€), CARSAT (prêt 2 030K€), le tout complété par les fonds propres de la société PATRIMOINE.

Une Résidence Intergénérationnelle, pour favoriser le lien social

À proximité immédiate de la Résidence Autonomie, une Résidence Intergénérationnelle de 16 logements (12 T2 et 4 T3) verra également le jour, répartie sur deux bâtiments en R+1.

Conçue pour favoriser la mixité générationnelle, cette résidence bénéficiera d’un environnement agréable et propice aux échanges entre locataires. Les bâtiments afficheront des façades en enduit blanc et gris clair, des menuiseries en PVC gris clair et une toiture en tuiles rouges-orangées. Le parc arboré attenant invitera à la promenade et à la découverte de la richesse végétale locale.

« À travers ce double projet, PATRIMOINE affirme sa volonté de proposer des logements adaptés aux besoins de chacun, tout en renforçant les liens sociaux et intergénérationnels. Une réponse concrète aux enjeux du vieillissement de la population, de la solidarité et de la qualité de vie dans nos territoires. »

précise Fella ALLAL, Directrice Générale de PATRIMOINE.