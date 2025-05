MARSEILLAN - Tour Thau 2025 : Dix ans de vélo autour de la lagune et un élan solidaire pour Georgia

Tour Thau 2025 : dix ans de vélo autour de la lagune et un élan solidaire pour Georgia

Le dimanche 1er juin 2025, les cyclistes de tout le bassin de Thau – et bien au-delà – ont rendez-vous à Marseillan-Plage pour célébrer comme il se doit le 10e anniversaire du Tour Thau, une randonnée désormais incontournable pour les amoureux du vélo et des paysages méditerranéens.

Depuis dix ans, cet événement, organisé par l’Union Cycliste Marseillanaise (UCM) en partenariat avec la Ville de Marseillan, rassemble amateurs, familles, sportifs et bénévoles autour d’un objectif simple : rouler ensemble dans la bonne humeur, en mettant en valeur les pistes cyclables et les trésors naturels de notre territoire.

Deux parcours, pour tous les niveaux

Le départ sera donné à 9h depuis le parking de l’office de tourisme de Marseillan-Plage, point de ralliement des deux parcours proposés.

Le premier, long de 55 km, invite les cyclotouristes confirmés à faire le tour complet de l’étang de Thau, sur un itinéraire pensé pour la sécurité, la fluidité… et la beauté. En passant par Sète, Bouzigues, Mèze, Balaruc et les abords de la lagune, le parcours met à l’honneur le patrimoine naturel et les infrastructures cyclables du territoire.

Le second, plus accessible (20 km aller-retour), suit la piste cyclable du Lido entre Marseillan et Sète, le long des plages. Idéal pour les familles, les enfants ou les participants occasionnels, il permet de participer à la fête à son rythme, dans un cadre idyllique.

Une édition anniversaire… et généreuse

Pour fêter cette 10e édition, une tombola exceptionnelle viendra récompenser les participants lors du traditionnel repas de fin de parcours. Dix lots d’une valeur de 120 euros seront tirés au sort : cinq bons chez Décathlon, cinq autres chez Vivre Vélo, deux partenaires fidèles de l’événement.

Mais cette année, le Tour Thau prend aussi une dimension profondément solidaire, avec une initiative qui touche en plein cœur.

Une seconde tombola pour Georgia

L’UCM, avec l’accord de la mairie de Marseillan et en lien avec la famille de Georgia, a décidé d’organiser une seconde tombola, distincte de celle de l’anniversaire, pour venir en aide à cette jeune Marseillanaise de 11 ans atteinte d’un cancer pédiatrique rare.

Derrière son sourire lumineux, Georgia affronte avec courage une maladie qui bouleverse le quotidien de toute une famille. Déplacements réguliers dans des centres spécialisés, frais médicaux, besoins logistiques : le chemin est long, coûteux et incertain. Face à cette réalité, la communauté locale a choisi de rouler solidaire.

Tous les bénéfices de cette tombola seront intégralement reversés à la famille de Georgia, pour soutenir les soins et les déplacements. Une manière, pour les participants du Tour Thau, de faire de leur coup de pédale un véritable geste d’espoir et d’humanité.

Une Marseillan unie autour du vélo et de la vie

Le Tour Thau 2025 ne sera pas qu’un rassemblement sportif. Il sera une fête populaire, un moment de partage, de joie et de solidarité active. Que l’on pédale pour le plaisir, pour le défi ou pour soutenir Georgia, chacun trouvera sa place dans cette belle aventure humaine et collective.

Le 1er juin, on roule pour les dix ans du Tour Thau. Mais surtout, on roule pour Georgia.

Illustration photo : En 2015 les organisateurs allaient donner le départ de leur 1er TourThau