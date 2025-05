HÉRAULT - EMPLOI : L'état agit pour améliorer l'offre de mobilité et de logement proposée aux travailleurs saisonniers

EMPLOI - L’ÉTAT AGIT POUR AMÉLIORER L’OFFRE DE MOBILITÉ ET DE LOGEMENT PROPOSÉE AUX TRAVAILLEURS SAISONNIERS

Le travail saisonnier constitue un important vivier d’emplois durant la période estivale et représente un moteur économique majeur pour le département de l’Hérault.

Les entreprises du secteur sont confrontées à difficultés de recrutement des salariés saisonniers, essentiellement liées à la pénurie d’offre de logements, à proximité du lieu de travail et financièrement accessibles.

C’est pourquoi l’État et ses partenaires, réunis dans le cadre des comités locaux pour l’emploi, ont renforcé le travail dédié au développement des offres de mobilité et de logement en faveur des travailleurs saisonniers.

En matière de logement, le travail partenarial a permis d’aboutir à une proposition de 1170 offres de logements :

Montpellier : 9 résidences – 451 logements

Castelnau-le-Lez : 1 résidence – 152 logements

Lattes : 1 résidence – 131 logements

Pérols : 1 résidence – 110 logements

Sète : 3 résidences – 65 logements

Agde : 1 résidence – 43 logements

Béziers : 2 résidences – 218 logements



Les logements proposés vont de la chambre au studio et sont tous meublés (en majorité accessibles pour des jeunes de moins de 30 ans). Ils sont répertoriés sur le site Mes Aides Logements saisonniers Hérault

https://mes-aides.francetravail.fr/logement/trouver-un-logement-saisonnier/occitanie/herault

Concernant la mobilité, Pays de l’Or Agglomération et la Métropole Montpellier Méditerranée, en partenariat avec l’Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie de l’Hérault (UMIH), prolongent les horaires des lignes au départ de La Grande-Motte, Carnon, Palavas-les-Flots et Pérols.

Deux rotations supplémentaires des lignes de bus 1 (Palavas-les-Flots) et 4 (La Grande-Motte / Carnon) permettront de rejoindre la station de tramway de Pérols, dont les deux derniers départs desservant la commune de Montpellier sont programmés à 01h05 et 02h05.

Le dispositif sera opérationnel 7 jours sur 7 du 1er juillet au 31 août 2025