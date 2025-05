Bédarieux - Bédarieux célèbre la culture italienne avec le festival “Les Trinacriales” les 13, 14 et 15 juin 2025

Bédarieux célèbre la culture italienne avec le festival “Les Trinacriales” — les 13, 14 et 15 juin 2025

Les 13, 14 et 15 juin prochains, la ville de Bédarieux et Grand Orb vivront à l’heure italienne avec le festival Les Trinacriales, un événement populaire et culturel unique en son genre, placé sous le signe de la Méditerranée, de la convivialité et des échanges.

Ce festival a pour vocation de rassembler les habitants, les associations, les artistes, les commerces et les amoureux de la culture italienne dans une dynamique festive et chaleureuse. Au programme : concerts, expositions, gastronomie, projections, lectures, marchés artisanaux, danses et rencontres. Un véritable pont culturel entre la France et l’Italie.

L’invité d’honneur de cette édition 2025 sera le maire de Partanna, une commune sicilienne de 12 000 habitants, au cœur de la province de Trapani. Sa présence symbolise les liens profonds qui unissent les peuples et les cultures des deux rives de la Méditerranée.

Les Trinacriales célèbrent l’Italie, sa richesse artistique, ses traditions populaires et l’esprit d’accueil qui la caractérise. Pendant trois jours, Bédarieux vibrera au rythme des voix, des saveurs, des gestes et des sons venus du Sud.

Association Les Trinacriens.

Tel 06 98 87 23 90