Puisserguier - L'Agence Mobile vient à la rencontre des Puisserguiérains !

Le 6 juin 2025, l’Agence Mobile sera présente sur le marché de Puisserguier.

Grâce à cette agence itinérante, l’Association propose plus de proximité et d’accessibilité à l’information sur les services à la personne en s’appuyant sur 4 objectifs : ACCUEIL – INFORMATION – PRÉVENTION – INFO MÉTIERS



Elle permet à l’Association d’être toujours au contact de ses salariés et des personnes accompagnées, en étant présente au cœur des territoires, au plus près des familles héraultaises.

Avec ce dispositif de proximité, entièrement gratuit, PRÉSENCE VERTE SERVICES vise à favoriser l’accessibilité aux informations sur les services à la personne (droits et aides financières…).



C’est aussi l’occasion, à travers sa mission de prévention, d’obtenir des conseils pour continuer à vivre à domicile, en toute sérénité.

Enfin, l’Association propose des renseignements sur les métiers de l’aide à domicile et informe les personnes en recherche d’emploi sur les offres disponibles sur tout le territoire de notre agence de Saint-Chinian.