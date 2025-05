OCCITANIE - 150 000€ pour lutter contre la précarité énergétique en Occitanie

Précarité énergétique : pour la troisième année consécutive, Énergie Solidaire lance un appel à projets dédié à la région Occitanie

Expérimentation et innovation : voilà les maîtres-mots du nouvel appel à projets du Programme Énergie Solidaire Occitanie. Cette année encore, Énergie Solidaire consacre un budget de 150.000€ à l’attention des acteurs menant des projets d’intérêt général, liés à la lutte contre la précarité énergétique en Occitanie. Un fléau qui touche, encore aujourd’hui, 15% de la population occitane (2021, GEODIP, Terristory)

Un soutien essentiel aux associations et aux ménages en précarité énergétique

Grâce à la générosité de ses donateurs, mécènes et partenaires, notamment issus du secteur des énergies renouvelables, Énergie Solidaire agit en complémentarité des dispositifs existants pour soutenir les structures locales qui accompagnent les ménages en précarité énergétique. Ses financements permettent aux associations sélectionnées de proposer des actions concrètes, telles que des rénovations énergétiques performantes, le financement de reste-à-charge, le renforcement du repérage des ménages, l'auto-réhabilitation accompagnée, le traitement de la précarité énergétique d'été, etc.

Pour cette nouvelle édition de l’appel à projets occitan, il a été décidé de promouvoir l’innovation et l’expérimentation avec l’ambition de renforcer la lutte contre la précarité énergétique par de nouvelles solutions ou propositions, et de répondre ainsi à des besoins des territoires aujourd’hui non, ou peu, couverts par les dispositifs existants. Il s’agit également pour Énergie Solidaire de venir soutenir l’innovation au sein du secteur associatif, dont les budget sont de plus en plus contraints.

Dans ce cadre, le soutien d'Énergie Solidaire permettra de financer des projets en phase pré et post diagnostic ainsi que les études préalables nécessaires à la réalisation de ces actions. Une attention particulière sera portée à la cohérence technique des projets dans le temps, pierre angulaire de la sortie durable de la précarité énergétique.

« Face à la détérioration préoccupante de la santé financière des associations, Énergie Solidaire Occitanie a décidé de concentrer ses efforts sur le soutien à l’innovation. Ce troisième Appel à Projets vise à encourager les associations à continuer d’expérimenter, levier essentiel pour renforcer leurs d’action et assurer la pérennité de leurs initiatives. »

Marion REMY, Responsable Programmes chez Énergie Solidaire

Un cadre rigoureux pour une sélection éthique et qualitative

La thématique choisie cette année est l‘Accompagnement des ménages en précarité énergétique, à travers des expérimentations répondant à une problématique sociale spécifique. Pour garantir la pertinence et l’impact des projets soutenus, le Comité d’Engagement occitan, une instance de gouvernance composée d’experts locaux du mal-logement, de la précarité énergétique et de l’énergie, ainsi que de partenaires d’Énergie Solidaire, assurera une sélection exigeante et transparente des dossiers.

Les associations candidates doivent répondre aux critères suivants :

Être une structure menant une action d'intérêt général.

Répondre à la thématique proposée.

Être localisé et intervenir dans l'un des départements de la région Occitanie.

Chaque projet sélectionné pourra bénéficier d’un financement pouvant s’élever jusqu’à 50.000€, pour une durée des soutiens pouvant s’étendre jusqu’à 3 ans.

Un appel à projets ouvert jusqu’au 28 septembre 2025

Les candidatures sont ouvertes du 26 mai au 28 septembre 2025. Les associations intéressées sont invitées à soumettre leur dossier par email. La sélection des lauréats sera finalisée au plus tard le 28 novembre 2025. Rendez-vous sur www.energie-solidaire.org, rubrique “Actualités” pour candidater, ou cliquez directement ici.

Avec cet appel à projets, Énergie Solidaire réaffirme son engagement en faveur d’une transition énergétique juste et inclusive, où personne ne doit être laissé de côté.

Récapitulatif des infos clés :