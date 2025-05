OCCITANIE - Tour de france des vacances : Skyscanner décrypte les tendances régionales et les priorités des voyageurs

Quand il s’agit de vacances d’été, chaque région a ses spécificités ! Une nouvelle étude du Rapport d'été de Skyscanner met en lumière la façon dont différentes régions abordent leurs escapades estivales en 2025, de la planification des vacances aux choix de destination en passant par les attentes budgétaires.

Habitudes de réservation :

Si une majorité de Français (54 %) cultivent l'art de la dernière minute, l'enquête révèle des approches très différentes selon les régions.

Les prévoyants : En Normandie (50 %), dans les Hauts-de-France (43 %) et Ile-de-France (43 %), l'anticipation est de mise, avec un nombre significatif de voyageurs réservant leurs vacances au moins 3 mois à l'avance.

Les adeptes du "wait and see" : La Bretagne (62 %), la Provence-Alpes-Côte d'Azur (61 %) et l'Occitanie (56 %) privilégient la flexibilité, guettant les offres de dernière minute pour s'offrir une escapade au meilleur prix.

Du bonheur domestique à l'aventure internationale :

Si le tourisme national reste une valeur sûre pour une grande partie des Français en été (44 %), certaines régions affichent un goût prononcé pour l'évasion internationale. C'est le cas de l'Auvergne-Rhône-Alpes (29 %), des Hauts-de-France (29 %), de l'Île-de-France (34 %), de la Normandie (32 %) et de la Provence-Alpes-Côte d’Azur (29 %).

La Bourgogne-Franche-Comté (64 %), le Pays de la Loire (58 %) et la Bretagne (56 %) restent fidèles aux charmes de l'hexagone, privilégiant les voyages au cœur des régions françaises cet été.

Maximiser son budget :

Si le budget est une préoccupation majeure pour les Français préparant leurs vacances d'été, les habitudes de dépenses diffèrent selon les régions. Une part importante des voyageurs de Normandie (62 %), de Bourgogne-Franche-Comté (50 %) et des Hauts-de-France (43 %) privilégie les vols à bas prix, avec un objectif de dépense maximale de 450 € aller-retour (moyenne tous types de vols confondus).

À l'opposé, les habitants du Grand Est (20 %), d'Auvergne-Rhône-Alpes (15 %) et de Nouvelle-Aquitaine (14 %) sont plus disposés à consacrer une part plus importante de leur budget aux vols, étant prêt à dépenser plus de 900 € par personne.

Découvrez les destinations estivales moins connues aux meilleurs prix dans Le rapport été - Des vacances optimisées.

*Notes aux rédacteurs

*Nous avons obtenu nos données clients par le biais d'une étude mondiale menée en avril 2025, en partenariat avec OnePoll, une société internationale d'études de marché. L'enquête a été menée auprès de 1000 personnes en France, ce qui a permis d'obtenir un échantillon représentatif. L'enquête se concentre sur le comportement des consommateurs et les mentalités liées à la planification des voyages, en particulier autour de la période estivale.

Excluant les datas de la Corse.

À propos de Skyscanner

Skyscanner est une application de voyage mondiale leader qui aide les voyageurs à planifier et à réserver leur voyage facilement et en toute confiance. Chaque mois, Skyscanner met en relation des millions de voyageurs, dans 52 pays et 37 langues, avec plus de 1200 partenaires fiables afin qu'ils puissent trouver les meilleures options de vol, d'hôtel ou de location de voiture.

Fondé en 2003, Skyscanner est implanté dans le monde entier, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord, où sont développées des innovations axées sur le voyageur, basées sur des analyses et des données. En utilisant les dernières innovations technologiques, Skyscanner simplifie la complexité des voyages et offre des solutions transparentes et fiables, en recherchant plus de 80 milliards de prix chaque jour afin que les voyageurs puissent être sûrs d'avoir vu les meilleures options possibles, le tout en un seul et même endroit.