Toulouse - Harmonie Mutuelle propose deux ateliers de prévention animés par une naturopathe

Découvrir les bienfaits des plantes afin de se prémunir de maladies et de se maintenir en bonne santé, Harmonie Mutuelle organise deux ateliers de prévention à la naturopathie le temps d’un échange avec une naturopathe, pour apprendre à manger plus sainement en prenant soin de sa santé et de l’environnement :

• Le mardi 10 juin de 18h30 à 20h : l’alimentation anti-inflammatoire et éco-responsable

• Le mardi 24 juin de 18h30 à 20h : mythe ou réalité : faut-il vraiment arrêter l’avocat et les amandes ?

Ils se tiendront dans ses locaux au 6 rue Brindejonc des Moulinais à Toulouse. Ces ateliers sont ouverts à tous, le nombre de place est limité afin de garantir la qualité des échanges. La participation est gratuite, sur inscription obligatoire au 06 13 09 70 64, ou via le lien : https://jagiscollectif.harmonie-mutuelle.fr/action/lapproche-naturopathique-de-lalimentation-sante-ecologie-et-bon-sens

Connaître les clés pour s’alimenter plus sainement et écologiquement

La naturopathie alimentaire est une approche qui reconnaît le lien profond entre ce que nous mangeons et notre santé globale et notre bien-être. Cette pratique met notamment l’accent sur la consommation d’aliments non transformés pour soutenir son corps mais aussi sur le respect de la nature par la réduction de l’utilisation de pesticides. Les avantages à cette discipline sont très variés : meilleure gestion de son poids et de son stress, risques réduits de maladies chroniques comme le diabète, amélioration de la digestion… C’est un mode de vie qui s’adapte en fonction de chaque personne.

« L’objectif de la naturopathie alimentaire ? Apprendre à se nourrir plus sainement et respectueusement, envers soi-même mais également envers notre planète. Se reconnecter à la nature de cette manière permet de changer notre façon de voir les choses, et à terme, de pouvoir étendre ce nouveau mode de vie plus responsable à d’autres domaines que l’alimentation.

La naturopathie est bénéfique pour l’esprit, qui s’apaise, se repose, mais aussi pour le corps, qui revient plus détendu, ressourcé et sain. Acteur majeur de la protection sociale, Harmonie Mutuelle agit au quotidien pour la prévention et la santé de tous.» explique Frédéric Malfilatre, Directeur de la Région Occitanie Harmonie Mutuelle.