MARSEILLAN - Intervention express des sauveteurs en mer : une péniche reprend sa route sans dégâts

Intervention express des sauveteurs en mer : une péniche reprend sa route sans dégâts

Une péniche échouée secourue avec efficacité au large de Marseillan par les Sauveteurs en Mer de Mèze et du Bassin de Thau

Mardi 20 mai en milieu d’après-midi, une intervention rapide et maîtrisée des Sauveteurs en Mer de Mèze et du Bassin de Thau a permis de porter assistance à une péniche de location échouée sur un haut-fond de sable à proximité du chenal des Onglous, au large de Marseillan. Quatre personnes se trouvaient à bord de l’embarcation de 10 mètres lorsqu’elle s’est immobilisée en mer, nécessitant l’alerte des secours.

L’appel d’urgence a été reçu à 15h28. Vingt minutes plus tard, la vedette SNS 265 et le secours rapide SR SNS 717 étaient déjà sur place.

Le SR 717 a joué un rôle crucial en assurant la liaison entre la vedette et le requérant tout en déployant la remorque nécessaire au déséchouage.

L’opération a nécessité l’intervention de deux nageurs pour parcourir les derniers mètres dans une zone où la profondeur d’eau était très faible. Ces sauveteurs ont rejoint la péniche, pris en charge les quatre personnes à bord, les ont sécurisées à l’intérieur, puis ont fixé la remorque.

Grâce à une manœuvre habile, la vedette a mis la remorque en tension et, par une rotation de la proue, la péniche a pu être déséchouée sans difficulté, glissant doucement hors du sable. Après contrôle, aucun dommage n’a été constaté sur la coque, et le moteur ainsi que la barre fonctionnaient parfaitement. La péniche a ainsi pu reprendre sa route par ses propres moyens, escortée par les sauveteurs en mer en direction du Canal du Midi.

L’intervention s’est achevée à 17h24, marquant la réussite d’une opération menée dans le calme et la sécurité, un exemple de la vigilance et du professionnalisme des sauveteurs en mer, toujours prêts à intervenir dans le secteur du Bassin de Thau.

Les Sauveteurs en Mer de Mèze rappellent l’importance de la vigilance en mer et invitent tous les plaisanciers à ne pas hésiter à contacter le CROSS Med en cas d’urgence, via le 196 ou sur le canal VHF 16.

LA SNSM a ausii besin de vous ! BASSIN DE THAU - Un élan solidaire pour les Sauveteurs en Mer de Mèze : objectif 2026 pour une vedette plus performante !

