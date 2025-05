HÉRAULT - L'Agence Mobile PVS à la rencontre des Héraultais

L’Agence Mobile PVS est un dispositif, comme son nom l’indique, animé par l’association héraultaise d’aide et de soins à domicile PRÉSENCE VERTE SERVICES.

Lors de ce mois de mai 2025, l’Agence Mobile PVS a sillonné le département de l’Hérault à la rencontre des habitants, avec quatre étapes : Mauguio, Saint-Pons-de-Thomières, Bassan et Servian.

Cette action itinérante, entièrement gratuite, a permis de renforcer la proximité avec les habitants, notamment ceux qui s’interrogent sur leur avenir et souhaitent anticiper une éventuelle perte d’autonomie. Beaucoup de visiteurs ont pu obtenir des informations concrètes sur les aides disponibles pour rester à domicile dans de bonnes conditions.

Vieillir, être malade ou en situation de handicap ne signifie pas forcément quitter son domicile. Grâce aux services d’aide à domicile, il est possible de continuer à vivre chez soi, en sécurité et avec dignité. Toutefois, ces services ont un coût, et beaucoup ignorent l’existence d’aides financières pour les soutenir.

Les aides publiques, comme l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) ou encore des aides des caisses de retraite, peuvent considérablement alléger le reste à charge pour les bénéficiaires et financer des interventions à domicile pour les actes essentiels du quotidien : entretien du cadre de vie, aide au repas, accompagnement... Ces aides étant parfois complexes à activer, l’accompagnement par des structures comme Présence Verte Services est essentiel. Elles informent, orientent et aident les familles à monter leurs dossiers.

Être bien informé, c’est aussi garantir que les prestations sont adaptées aux besoins. Cela permet de faire des choix éclairés, pour soi-même ou pour un proche.

L’Agence Mobile joue aussi un rôle d’information et de sensibilisation sur les métiers de l’aide et du soin à domicile. Trop souvent méconnus ou victimes de clichés, ces métiers sont pourtant essentiels au quotidien des personnes fragiles. Ils vont bien au-delà des tâches ménagères : il s’agit aussi d’écoute, d’aide à la mobilité et à l’alimentation. Ainsi ils demandent à la fois du savoir-faire et une grande qualité humaine.

Avec cette action de terrain, Présence Verte Services confirme son engagement à être un acteur de confiance pour les familles héraultaises, en les informant, en les accompagnant, et en valorisant celles et ceux qui œuvrent chaque jour au maintien à domicile.