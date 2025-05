Ariège - Harmonie Mutuelle propose un atelier d'initiation à la sophrologie pour les jeunes

Vos enfants sont en période d’examens, Brevet, Baccalauréat, Permis de conduire, et sont stressés ? Harmonie Mutuelle propose une initiation à la sophrologie afin de leur donner les clés d’une préparation sans angoisse aux examens, le mercredi 04 juin de 14h à 15h30, dans ses locaux situés au 28bis Quai Boissier de Sauvages à Alès.

Atelier gratuit et ouvert à tous selon le nombre de places disponibles, sur inscription obligatoire : https://jagiscollectif.harmonie-mutuelle.fr/action/preparer-ses-examens-avec-la-sophrologie

Apprendre à gérer son stress grâce à la sophrologie

Angoisse, stress, anxiété… sont indissociables des examens. Afin de se préparer à mieux, la sophrologie peut aider les jeunes à contrer leurs doutes en leur donnant des clés applicables quotidiennement pour réduire le stress et vider son esprit comme la relaxation dynamique, des exercices de respiration, de méditation.

« L’objectif de la sophrologie ? Stimuler nos sens, favoriser notre bien-être en prenant pleine conscience des éléments qui nous entourent. Se reconnecter à soi de cette manière permet se recentrer sur soi, d’apprendre à connaître nos limites, et d’être plus respectueux envers les autres. Acteur majeur de la protection sociale, Harmonie Mutuelle agit au quotidien pour la prévention et la santé de tous. »

explique Frédéric Malfilatre, Directeur de la Région Occitanie Harmonie Mutuelle.