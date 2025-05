Carcassonne - Sport 2000 Champions : le sport pour les enfants au cœur des territoires

Avec son événement Sport 2000 Champions, l’enseigne Sport 2000 invite les enfants à découvrir la pra;que spor;ve de manière ludique, gratuite et en lien direct avec les clubs locaux. Organisée dans sept villes françaises, en partenariat avec Nike, ceEe opéra;on, qui a vu le jour en 2023 et est portée par les magasins du réseau, vise à promouvoir les découvertes du sport chez les enfants de 6 à 12 ans, en s’appuyant sur la proximité territoriale et l’engagement des équipes.

Un format convivial et engagé

Durant une journée, les enfants sont conviés à s’ini5er à différentes disciplines sportives grâce à des ateliers gratuits, organisés en petits groupes et encadrés par des clubs partenaires. Chaque enfant peut participer à un ou plusieurs créneaux de 30 minutes, selon ses envies, et découvrir jusqu’à quatre sports parmi le football, le basket, le handball ou encore le tennis.

Alors qu’1 enfant sur 5 est en surpoids et que seule une moitié des 6-11 ans pratique une activité physique suffisante chaque jour*, cette initiative apporte une réponse concrète et accessible à un enjeu de société.

Cette approche conviviale et inclusive contribue à éveiller l’intérêt des plus jeunes pour le sport, tout en valorisant le rôle structurant des clubs dans la vie locale. En fin de séance, un défi collectif permet aussi de s5muler l’esprit d’équipe et le dépassement de soi.

Un ancrage local fort, au cœur de l’ADN de Sport 2000

Depuis son lancement il y a 3 ans, Sport 2000 Champions s’inscrit dans une dynamique territoriale affirmée. Cette année encore, le dispositif mobilise les équipes de sept magasins Sport 2000 en lien étroit avec des clubs et associations sportives, pour renforcer le lien entre commerce de proximité et acteurs de terrain.

Ce format contribue à générer du trafic en magasin, tout en restant cohérent avec les valeurs portées par Sport 2000 : accessibilité, proximité et engagement pour une pratique du sport à l’échelle locale. “Ce projet illustre parfaitement notre volonté de faire du sport un vecteur de lien social et de développement. Il fédère nos équipes, nos partenaires associatifs et nos clients autour d’une démarche concrète, conviviale et utile” explique Emmanuelle Bahuaud, Directrice Générale de Céraclès Coopérative, Entrepreneurs Commerçants, dont fait partie l’enseigne Sport 2000.

Une dotaton pour chaque enfant

La participation est entièrement gratuite sur inscription préalable via le site sport2000champions.com. En fonction de leur engagement, les enfants reçoivent un t-shirt Nike, un avantage fidélité à activer en magasin, et selon le nombre d’ateliers réalisés, des cadeaux supplémentaires (sac de sport, gourde, ballon...).

Nike, partenaire de longue date de Sport 2000, accompagne ceLe. Les deux marques partagent une ambi5on commune : rendre le sport accessible et attractif pour tous les enfants.

Les étapes 2025 : sept villes mobilisées

Cette année, l’événement se tiendra dans sept villes, entre le 24 mai et le 21 juin 2025. Chaque opération se déroule sur le parking des magasins Sport 2000 ou au sein de la galerie commerciale aLenante, en fonc5on des configurations locales :

Lattes, le samedi 24 mai

Carcassonne, le samedi 31 mai

Bain-de-Bretagne, Gourdan, le samedi 7 juin

Trégueux et Voiron, le samedi 14 juin

Clermont-Ferrand, le samedi 21 juin

Chaque étape s’appuie sur l’engagement des clubs locaux, qui viennent animer les ateliers et partager leur passion du sport auprès des enfants et de leurs familles.

À travers Sport 2000 Champions et d’autres actions locales (soutien à des événements running, partenariats avec des clubs amateurs...), Sport 2000 confirme sa volonté de favoriser la pra5que du sport à l’échelle de chaque territoire.

Loin des opérations ponctuelles, l’enseigne mise sur une dynamique de long terme, portée par ses collaborateurs et ancrée dans ses zones d’implantation.

*Étude de Santé publique France - 2023