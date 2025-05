FRANCE - Cumuler le cashback : la technique futée pour gagner de l'argent sans effort

Par Marc Mazière, fondateur du blog Radin Malin

Gagner de l’argent en dépensant : l’idée peut faire sourire. Et pourtant, avec le cashback, c’est tout à fait possible.

Mais ce que beaucoup ignorent, c’est qu’il existe plusieurs types de cashback et qu’ils peuvent être combinables si l’on s’y prend bien. En les cumulant intelligemment, on peut faire grimper le montant remboursé bien au-delà de ce qu'on imagine… C’est ce que j’explique dans mon dernier article de blog.

Ne pas utiliser le cashback avant un achat, c’est comme oublier de passer sa carte de fidélité à la caisse : c’est dommage ! Vous passez à côté d’un peu d’argent facile, à chaque fois.

Les principales formes de cashback à connaître

Le cashback via les plateformes traditionnelles

C’est un système de rétrocommission : vous passez une commande en ligne via un site de cashback (comme iGraal, Poulpeo, eBuyClub, Widilo…), celui-ci touche une commission de la part du marchand, et vous en reverse une partie, en euros.

C’est automatique, légal, simple, et ça peut représenter 2 à 15 % du montant de vos achats.

Le cashback sur les bons d’achat (cartes cadeaux)

Vous pouvez passer par une plateforme comme iGraal, Widilo, eBuyClub ou Emrys pour acheter une carte cadeau avec du cashback intégré (par exemple, une carte cadeau Nike avec 5 % de cashback). Vous utilisez ensuite ce bon pour régler vos achats en magasin.

Résultat : au lieu de payer par carte bancaire, chèque ou en espèces (ce qui ne vous rapporte rien) vous utilisez un moyen de paiement qui vous fait gagner de l’argent.

Le cashback connecté (via votre compte bancaire)

Il existe diverses applications comme Woolsocks, Joko ou Bankin’ qui se lient à votre compte bancaire (de manière sécurisée via un tiers de confiance agréé ACPR / Banque de France) et qui vont scanner vos dépenses et vous octroyer les cashbacks correspondants. Vous recevez du cashback automatiquement lorsque vous achetez chez leurs partenaires, sans rien faire.

Cette forme de cashback est particulièrement utile pour les achats en magasin.

Le cashback des cartes bancaires

Certaines cartes bancaires comme Crypto.com, American Express, N26 Business ou la carte Cdiscount permettent de bénéficier de cashback directement à chaque paiement, sans avoir à passer par une plateforme.

Selon la carte, le cashback peut prendre différentes formes : un pourcentage du montant remboursé (en euros ou en cryptomonnaie)ou bien des points convertibles en bons d’achat.

Un bon complément aux autres formes de cashback et un réflexe à adopter si vous voulez optimiser chaque euro dépensé.

L’astuce ultime : cumuler intelligemment plusieurs cashback

J’explique sur mon blog Radin Malin une méthode testée et approuvée avec un exemple concret pour cumuler jusqu’à 3 formes de cashback sur un même achat. Voici comment faire, étape par étape.

Achetez une carte cadeau avec cashback (en activant le site avec le meilleur taux au préalable)

Obtenez du cashback dès l’achat de la carte sur le site de cashback de votre choix. Je vous conseille de comparer les taux proposés sur les différentes plateformes. On ne peut en activer qu’un seul à la fois, donc mieux vaut choisir celui qui propose le taux le plus avantageux pour l’enseigne concernée.

Utilisez cette carte cadeau sur le site du marchand

Une fois la carte achetée, rendez-vous sur le site du commerçant, en passant par la plateforme de cashback de votre choix (une nouvelle fois, de préférence, avec le meilleur taux de cashback pour l’enseigne choisie comme expliqué plus haut). Payez avec votre carte cadeau et récupérez du cashback sur votre achat.

Payez avec une carte bancaire qui offre du cashback

Ce cashback est indépendant de la plateforme ou du marchand : il s’applique sur le moyen de paiement lui-même. C’est donc une troisième source de cashback.

Le cashback bien cumulé, c’est de l’argent facile

Le cashback est un excellent levier pour récupérer de l’argent sur vos achats, surtout quand on apprend à le combiner intelligemment. D’autres formes de cashback existent, je pense par exemple aux cartes de fidélité et offres de remboursement. Toutes, aussi variées soient-elles, ne sont pas toujours cumulables. Tout dépend des plateformes, des enseignes et des offres en cours. Mais une chose est sûre : plus vous utiliserez ces bons plans, et mieux vous comprendrez lesquelles se cumulent entre elles.

Il faut tester, comparer, s’adapter !