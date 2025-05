Perpignan - 30 minutes chrono pour consulter : la révolution médicale de Perpignan est en marche

Perpignan inaugure une cabine de téléconsultation médicale : une innovation au service de la santé pour tous

Ce jeudi 22 mai 2025, Louis Aliot, Maire de Perpignan, et Patricia Fourquet, Adjointe au Maire déléguée au secteur Est, ont inauguré avec fierté la première cabine de téléconsultation médicale installée dans la mairie de quartier Est. Un projet attendu de longue date par les habitants, promettant de révolutionner l’accès aux soins dans les zones touchées par les déserts médicaux.

Une réponse concrète aux enjeux sanitaires

Face aux difficultés d’accès aux médecins et aux délais d’attente parfois interminables, cette cabine connectée offre une solution innovante. Équipée d’outils médicaux high-tech (tensiomètre, stéthoscope numérique, thermomètre), elle permet aux usagers de consulter un médecin à distance via une interface vidéo HD, avec un délai moyen inférieur à 30 minutes. Les données recueillies sont transmises en temps réel pour un diagnostic précis, suivi d’une ordonnance dématérialisée si nécessaire.

Gratuité et proximité au cœur du dispositif

Totalement gratuite, cette initiative s’inscrit dans une démarche d’inclusion sociale et de modernisation du service public. « Cette cabine incarne notre engagement à conjuguer technologie et solidarité. Elle ne remplace pas les médecins, mais complète l’offre de soins pour les plus fragiles », a souligné Louis Aliot. Ouverte du lundi au vendredi (8h30-16h45), elle garantit confidentialité et suivi médical sécurisé, conformément aux normes en vigueur.

Vers une généralisation du projet ?

Un comité évaluera trimestriellement son impact (nombre de consultations, satisfaction des usagers, etc.). Si les résultats sont concluants, le dispositif pourrait s’étendre à d’autres quartiers. Une perspective réjouissante pour Patricia Fourquet : « C’est un premier pas vers une santé plus accessible. Nous voulons que chaque Perpignanais bénéficie de cette avancée. »

Plus d’infos sur mairie-perpignan.fr et l’application Perpignan la Rayonnante.