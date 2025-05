Haute-Garonne - Haute-Garonne - WEMET lève1M€ pour industrialiser sa carte pro nouvelle génération.

La start-up toulousaine annonce une levée de fonds destinée à déployer à grande échelle sa solution de smart Card, pensée pour répondre aux nouveaux usages professionnels, à la sobriété numérique et aux enjeux environnementaux.

Réinventer la transmission de l'identité professionnelle

Fondée par Samuel et Hannah Dassa en 2021, la worktech WEMET est née d’un constat simple : les cartes de visite papier sont devenues inadaptées à la réalité des échanges professionnels. Trop vite obsolètes, souvent oubliées ou jetées, elles ne reflètent plus les besoins d’un monde de plus en plus connecté et conscient de son impact écologique. Née dans le contexte post-COVID, WEMET s’inscrit dans une double dynamique : celle du sans contact généralisé et de la prise de conscience écologique. Elle réconcilie la nécessité du lien physique – qui reste fort dans les relations professionnelles – avec les impératifs de sobriété, d'efficacité et de sécurité.

Inspirés par des gestes simples comme l’abandon des pailles en plastique, cette Smart Card a été imaginée comme une alternative physique et numérique à la fois : un support d'identité professionnelle hybride, conçu pour durer, évoluer, et faciliter les interactions.

1 million d’euros pour changer d’échelle

Avec cette levée de fonds de 1 million d’euros, réalisée auprès de 19 business angels, dont des experts en cybersécurité et en stratégie d’entreprise, WEMET entend accélérer l’industrialisation de ses produits, étoffer son équipe R&D et renforcer sa visibilité sur le marché français.

Ce financement marque une étape clé dans le développement de l’entreprise, validant la pertinence de sa vision et la solidité de sa croissance – +80 % entre 2023 et 2024 – avec un chiffre d’affaires de 1,5 M€ et plus de 150 000 utilisateurs dans 33 pays.

« Nous avons d’abord convaincu nos clients, puis nos investisseurs. Cette levée est le fruit du travail accompli, mais surtout le levier pour les étapes à venir » – Samuel Dassa, CEO de WEMET,

Une carte, plusieurs identités : le support professionnel repensé

Ni gadget, ni simple carte connectée, WEMET propose une véritable clé d’identité professionnelle, à mi-chemin entre support d’identification sans contact et profil interactif. Grâce à une puce NFC, une seule carte permet de partager en un geste ses coordonnées, documents, liens professionnels, ou même son agenda – sans installation d’application par l’interlocuteur.

Via une plateforme de gestion, chaque utilisateur peut mettre à jour ses informations en temps réel. Un atout pour les professionnels mobiles, les équipes commerciales ou les services RH.

Une solution pensée pour les usages internes et externes

WEMET ne se limite pas à optimiser les échanges de contacts : la solution s’intègre pleinement dans les processus commerciaux et RH des entreprises. Chaque carte permet non seulement de partager ses informations en un geste, mais aussi de collecter automatiquement les coordonnées des personnes rencontrées, facilitant ainsi la qualification des leads. Ces données peuvent ensuite être transmises directement vers les CRM d’entreprise, pour un suivi optimisé.

La plateforme permet également de diffuser des contenus professionnels à la volée – plaquettes commerciales, profils LinkedIn, formulaires de contact – tout en garantissant une gestion centralisée des supports, qu’il s’agisse des cartes physiques ou des versions 100 % digitales, compatibles Apple et Google Wallet. Enfin, des statistiques détaillées permettent d’analyser l’impact des interactions et d’ajuster les actions selon les retours terrain.

Des fonctionnalités déjà adoptées par des entreprises comme Accor, SNCF, Eiffage, Veolia ou Pierre Fabre, premier grand compte à avoir fait confiance à WEMET.

Éco-conçue, sécurisée, fabriquée en France

Fabriquées à Toulouse, les cartes WEMET sont conçues à partir de PVC recyclé ou de bois upcyclé, avec des encres UV à faible impact. Un seul support suffit pour des centaines d’usages, réduisant ainsi le gaspillage de papier et l’empreinte carbone.

Côté données, WEMET est conforme au RGPD et en cours de labellisation ISO 27001. L’entreprise collabore avec plusieurs experts en cybersécurité pour garantir la confidentialité des échanges.

Objectif 2027–2028 : cap sur l’Europe

Avec cette levée, WEMET prépare dès à présent ses prochaines étapes. Fort du soutien de ses clients et de ses investisseurs, la startup amorce une nouvelle phase de son développement. Dès 2027, l’entreprise prévoit de débuter son expansion internationale, en ciblant en priorité les marchés européens sensibles aux enjeux de sobriété numérique et de sécurité des données. Cet élargissement s’accompagne d’ambitions chiffrées : atteindre 70 000 entreprises clientes d’ici 2027, contre 30 000 aujourd’hui, et multiplier par dix son chiffre d’affaires d’ici 2028.

WEMET confirme ainsi sa volonté de devenir, à l’échelle européenne, la référence du passeport professionnel digital, alliant simplicité d’usage, performance et impact environnemental maîtrisé.

Plus d'informations : www.wemet.fr