Toulouse - La deuxième édition de Toulouse Space Festival au MEETT prend de l'ampleur

Le Parc des Expositions, Centre de Conventions & Congrès de Toulouse, qui présentait du 15 au 18 mai les dernières avancées et perspectives du spatial, a attiré 12 500 visiteurs passionnés et curieux autour des acteurs majeurs du secteur, des grandes écoles et des conférenciers de renom, permettant à tous de vivre des expériences singulières à travers une cinquantaine d’animations interactives mêlant science et divertissement.

Avec 90 exposants et plus de 80 conférences étalées sur quatre jours, le MEETT a accueilli les leaders et industriels (Airbus Defence & Space, CNES, Thales Alenia Space, ESA, Campus des métiers, …) entourés des meilleurs organismes, experts, créateurs de contenus scientifiques et associations du secteur, en partenariat avec le CNES et la Cité de l’espace qui a notamment présenté son exposition « Lune » pour le plus grand intérêt des visiteurs.

Partageant leurs expériences avec le public, 2000 scolaires et étudiants, de nombreuses personnalités scientifiques se sont succédé pour vulgariser le monde du spatial et susciter des vocations chez les jeunes, notamment les femmes.

« Notre objectif demeure de favoriser l’émergence de vocations, en poursuivant nos efforts de sensibilisation et de pédagogie autour des richesses et complexités de l’exploration spatiale. Cette deuxième édition, qui s’achève sur une fréquentation en hausse de 25 % de visiteurs, nous encourage à vouloir installer ce rendez-vous dans le temps. Nous avons pu compter sur la présence de Claudie Haigneré, marraine du Festival, aux côtés des astronautes Philippe Perrin et Arnaud Prost, et de l’ESA qui a renforcé la dimension internationale de notre événement ». Olivier Cahuzac, directeur des salons de Toulouse events.

Petits et grands se sont projetés dans l’espace avec fascination, à l’écoute de personnalités emblématiques telles que Françoise Combes, astrophysicienne de renom, ou Sylvestre Maurice, spécialiste de l’exploration martienne.

Les ateliers interactifs du CNES ont notamment permis aux plus jeunes de se glisser dans la peau d’un astronaute.

« Nous sommes fiers d’avoir apporté un soutien tout particulier à cette seconde édition du Toulouse Space Festival, en y associant la première édition de notre festival éducation jeunesse qui nous a permis de rassembler 2000 élèves et 200 enseignants. Autre temps fort : la finale du concours « Astronaute d’un jour » parrainé par l’astronaute de réserve Arnaud Prost. Les 50 collégiens apprentis astronautes sont repartis des étoiles plein les yeux ! Mission accomplie quant à notre objectif de sensibilisation de la jeune génération aux carrières scientifiques et techniques ». Marie-Claude Salomé, directrice de la communication au CNES.

De la véracité scientifique autour de l'espace à l'impact du spatial sur notre vie quotidienne, le Toulouse Space Festival a parlé à tous, quel que soit l’âge ou le profil : après deux journées intenses réservées aux scolaires et étudiants venus rencontrer les écoles et les entreprises, le week-end conçu pour le grand public a enchaîné les animations, avec notamment trois planétariums immersifs, dont celui d'Invitez les Étoiles ! qui a accueilli 1 200 personnes la seule journée de samedi.

En point d’orgue, la soirée d'observation des étoiles animée par sept clubs d’astronomie a rassemblé plus de 500 personnes dans une ambiance conviviale, permettant à tous de découvrir les merveilles du ciel.

Le Toulouse Space Festival donne déjà rendez-vous en 2026 aux amateurs de l’espace

À VOS AGENDAS Les salons de Toulouse events en 2025 au MEETT : Auto-Moto Classic 5 au 7 septembre - Habitat 2 au 5 octobre - Immobilier 3 au 5 octobre - Vins et Terroirs & Chocolat et Gourmandises 24 au 26 octobre - Auto Moto & Mobilités de Toulouse 7 au 11 novembre - Créateurs et Artisans d’art 10 au 14 décembre & Le Marché Gourmand d’Occitanie du 12 au 14 décembre