Frontignan - Face à une marée noire fictive : un exercice grandeur nature pour éviter le pire

Pollution marine simulée à Frontignan : trois jours d'entraînement pour une réponse éclair

Frontignan a accueilli l'un des plus grands exercices anti-pollution de Méditerranée pour renforcer la sécurité environnementale et civile

FRONTIGNAN, HÉRAULT (OCCITANIE), 22 MAI 2025 – Pendant trois jours, du 20 au 22 mai, la préfecture de l’Hérault a orchestré un exercice grandeur nature pour tester la réactivité du dispositif ORSEC / POLMAR-Terre face à un risque de pollution marine. Une simulation de crise qui a mobilisé des moyens terrestres, nautiques et aériens, réunissant des dizaines d’experts, d’élus et de services techniques sur le port de plaisance de Frontignan, site sensible de la côte méditerranéenne.

Un risque bien réel : 370 millions de tonnes de pétrole transitent chaque année en Méditerranée

Dans une région où 30 % du trafic pétrolier mondial transite chaque année, les autorités savent qu’un incident majeur peut survenir à tout moment. L’Hérault garde en mémoire la collision des navires Ulysse et Virginia en 2018, et la pollution de l’étang de Thau à Mèze en 2019. « Ce n’est pas de la fiction. On s’entraîne aujourd’hui pour être prêts demain », résume un cadre de la DDTM34 (Direction départementale des territoires et de la mer), à l’origine de l’opération avec la préfecture.

Trois jours, trois temps forts pour tester l’efficience du plan ORSEC

20 mai – Former pour anticiper

La première journée, organisée à la préfecture de Montpellier, a réuni 50 élus et techniciens des communes littorales de l’Hérault, des agents de l’État et des forces de sécurité. L’objectif ? Comprendre les mécanismes de gestion d’une pollution marine, de l’alerte jusqu’à la dépollution. Cette formation a été assurée par le CEDRE (Centre de documentation et d’expérimentation sur les pollutions accidentelles) et le Pôle national d’expertise POLMAR-Terre (PNE), deux structures phares en France en matière de lutte anti-pollution.

21 mai – Un barrage de 80 mètres posé en conditions réelles

Le deuxième jour a vu la mise en place d’un barrage flottant de 80 mètres dans le port de Frontignan, sous la coordination du SDIS 34, pour empêcher l’hydrocarbure fictif de contaminer l’étang d’Ingril et la zone portuaire. Quatre embarcations (SDIS, commune, SNSM) et deux drones ont permis d’orchestrer les manœuvres. Le Poste de commandement opérationnel (PCO) et le Centre opérationnel départemental (COD) ont été activés, rassemblant préfet, gendarmerie, ARS, DREAL, DDTM, DDPP et la mairie.

22 mai – En tenue de crise sur la plage

Pour clore l’exercice, les équipes déployées ont effectué un chantier de nettoyage sur la plage Ouest du port. Distribution d’équipements de protection, reconnaissance de terrain, organisation de quatre chantiers de dépollution, collecte des déchets et démontage du dispositif : cette journée a permis de simuler en conditions réelles la réponse post-pollution. « L’objectif est aussi d’évaluer ce qui peut être amélioré dans les plans communaux de sauvegarde », souligne un officier du SDIS.

Un entraînement évalué et perfectible

Chacun des partenaires pourra désormais analyser l’efficacité des réponses apportées, mesurer la coordination interservices et proposer des ajustements concrets. Car au-delà de l’exercice, c’est bien la sécurité des populations et la préservation du patrimoine écologique qui sont en jeu.

« On a vu que le maillage territorial fonctionne, mais certains automatismes restent à renforcer. L’exercice permet d’identifier ces marges de progression en temps calme », commente un observateur de la région Occitanie.

Moyens engagés : une force interservices de plus de 60 agents mobilisés

Effectifs : 63 personnes chaque jour dont 30 participants directs, 15 structures représentées

Moyens nautiques : 4 embarcations (SDIS, commune, SNSM)

Moyens aériens : 2 drones pour reconnaissance et suivi

Matériel : barrage de 80 m, bacs de stockage, équipements de protection, stations de récupération

Observateurs : 15 représentants des collectivités et services de l’État

Financement : 20 000 € engagés par le Ministère de la Transition Écologique

Un partenariat élargi, socle de la réussite

L’exercice a été rendu possible grâce à la coordination entre :

Préfecture de l’Hérault et zone de défense Sud

DDTM, DDPP, DREAL, ARS

SDIS 34, Gendarmerie, SNSM

Commune de Frontignan

CEDRE, PNE POLMAR-Terre

CROSS, DIRMED, Préfecture maritime

Centre POLMAR de Port-de-Bouc (fourniture de matériel)

Un modèle pour les autres départements littoraux

En s’inscrivant dans une démarche nationale pilotée par la DGAMPA, cet exercice servira de référence pour les autres départements de la façade méditerranéenne. D’autres exercices similaires sont déjà en préparation dans le Golfe du Lion et en région PACA.

