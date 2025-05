Montauban - Harmonie Mutuelle organise une Agora portant sur l'alimentation saine et durable des enfants

Les enfants au cœur de la transition alimentaire : Comment éveiller les jeunes à une alimentation durable, saine et accessible ? C’est à cette question que répondront Caroline Caussé, coordinatrice d’AMISS (Aide à une Meilleure Insertion Scolaire et Sociale), Hélène Decat, directrice du CPIE Quercy Garonne (Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement), Cécile Garcia, diététicienne, et Stéphane Galentin, comédien à l’occasion de l’Agora mutualiste qui se tiendra jeudi 5 juin à 18h30 à la salle de réception du Palais des Sports de Montauban.

Ils aborderont également le fait de :

Sensibiliser à l'importance d'une alimentation saine pour le développement physique et mental des enfants.

Expliquer le lien entre alimentation et santé à long terme.

Aborder les défis liés à l'alimentation, notamment le coût, et comment y faire face.

Encourager la consommation de produits locaux et durables.

Partager le retour d’expérience du programme "Cuistots Déglingos" de l’association AMISS.

À l'issue de la conférence, un pot de l’amitié sera offert par Harmonie Mutuelle, l'occasion de poursuivre les échanges dans une ambiance conviviale.

Apprendre à bien manger dès le plus jeune âge

L'alimentation joue un rôle crucial dans la santé et le développement harmonieux des enfants. Entre les contraintes de temps et les préférences alimentaires, il peut être difficile d'assurer une alimentation équilibrée, alliant plaisir de manger et nutrition saine au quotidien.

- Privilégier les plats maison : les plats faits maison sont généralement plus nutritifs que les plats préparés. Les produits transformés ont tendance à être trop riches en protéines, sucre et sel.

- Choix des produits : optez pour des produits de saison et locaux, surtout pour les fruits et légumes. Ils sont souvent moins traités et plus savoureux.

- Astuces pour les jours pressés : Préparez des plats en plus grande quantité et congelez-les. La congélation conserve la qualité nutritionnelle des aliments.

- Les portions à l’unité du commerce de certains aliments (steak haché sous vide ou surgelé, par exemple) sont des portions « adultes », à adapter à l’âge de l’enfant.

« Pour les soirs où le temps manque, proposez une assiette pique-nique que l'enfant peut composer lui-même. Cela peut inclure des crudités, du fromage, des restes de viande, des morceaux de fruits et du pain complet. »

conseille Michel Coulom, Président Harmonie Mutuelle Tarn-et-Garonne/Lot.