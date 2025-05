MARSEILLAN PLAGE - Christophe Stuber, critique culinaire, séduit par nos pépites gastronomiques

Christophe Stuber, critique culinaire, séduit par les pépites gastronomiques de Marseillan Plage

Marseillan Plage – Ces derniers jours, Marseillan Plage a eu la visite de Christophe Stuber, critique gastronomique et ambassadeur du label Tables & Auberges de France. En visite informelle mais attentive, il est reparti conquis, soulignant l'essor remarquable de cette station balnéaire en matière de gastronomie artisanale.« Marseillan Plage devient un détour gastronomique à part entière. Une vraie destination pour les papilles. »



Des artisans exemplaires sur la place du marché

Le cœur de cette découverte bat sur la place du marché, dont Christophe Stuber s’est visiblement épris. Il y a rencontré trois figures artisanales incontournables :

La Rascasse, pour la qualité de son étal de poissons locaux,

Chez ton Boucher, un artisan charcutier passionné qui travaille en circuit court, achète ses bêtes entières et fabrique lui-même ses saucisses et spécialités,

Le Glacier, qui régale petits et grands avec des créations glacées authentiques.

Des tables bistronomiques et gourmandes qui élèvent la station

Mais c’est aussi du côté des restaurants que Marseillan Plage brille à ses yeux: Le critique n’a pas tari d’éloges sur plusieurs adresses qui allient générosité, terroir et créativité :

Le P’tit Marché : une belle aventure familiale avec Grégory aux fourneaux, sa mère au service et une ambiance chaleureuse au menu.

La Table à Tapas : inventive et audacieuse, cette adresse fait rimer apéritif avec raffinement.

Le Languedocien : table gastronomique tenue par le chef Grégory, véritable créateur culinaire, épaulé par Céline, son épouse, en salle.

Chez Jacky : une bistronomie de haut vol, portée par Philippe, passionné venu tout droit du prestigieux K2 Altitude à Courchevel.

Le Loup de Mer : bistrot gourmand où fraîcheur et sincérité sont les piliers d’une cuisine généreuse.

Une dynamique collective tirée vers le haut

Ce qui frappe surtout Christophe Stuber, c’est l’énergie commune de ces professionnels. Artisans et restaurateurs travaillent dans un même esprit d’exigence et de partage, faisant de Marseillan Plage bien plus qu’une station estivale : un village gastronomique en devenir. « Ceux qui misent encore sur le surgelé et le pas-fait-maison ne pourront pas tenir face à cette nouvelle vague de qualité. »

Un marché du vendredi qui ajoute à l’authenticité

Le marché du vendredi, avec son atmosphère conviviale et ses producteurs locaux, renforce encore cette impression de terroir vivant, de simplicité sincère et de goût vrai.

Pour Christophe Stuber, le constat est clair : « Les deux Marseillan, le village et la plage, ont désormais une vraie qualité gastronomique. Marseillan est une belle destination pour nos papilles. »

Le marché de Marseillan Plage, nouveau rendez-vous des gourmets