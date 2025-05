FRANCE - « 84 médailles d'or : le crémant français pétille de succès ! »

Le concours national des crémants 2025 couronne l’excellence d’une filière en plein essor

Beaune, mai 2025 – La 34ᵉ édition du Concours national des crémants a récompensé 136 cuvées exceptionnelles, dont 84 médailles d’or, confirmant le dynamisme de cette filière viticole française et luxembourgeoise. Organisé à Beaune pour célébrer les 50 ans de l’AOP Crémant de Bourgogne, l’événement a rassemblé 441 candidats, jugés par 150 experts lors de dégustations à l’aveugle.

Des lauréats qui brillent

Parmi les distinctions, trois cuvées ont marqué les esprits en remportant les Coups de cœur des journalistes :

LaCheteau (Crémant de Loire), récompensé pour son équilibre élégant.

Audace (Delmas, Crémant de Limoux), salué pour son caractère innovant.

Cœur de Chardonnay (Domaine Rolet, Crémant du Jura), primé pour sa pureté aromatique.

Les AOP historiques ont également brillé : le Crémant de Bourgogne (149 cuvées présentées) et le Crémant de Loire (73 cuvées) ont fêté leurs 50 ans, tandis que le Crémant du Jura célébrait ses 30 ans.

Un succès porté par la qualité et la tradition

Le crémant séduit grâce à un cahier des charges exigeant : vendanges manuelles, méthode traditionnelle avec seconde fermentation en bouteille, et élevage de 12 mois en cave. Ces exigences, associées à une stratégie de valorisation des AOP, expliquent une croissance remarquable : +47 % des ventes entre 2016 et 2024, et +5,9 % en 2024, avec 114,5 millions de bouteilles écoulées.

Saverglass, partenaire d’excellence

Le concours a bénéficié du soutien de Saverglass, spécialiste des bouteilles haut de gamme, récemment certifié Médaille d’or par EcoVadis pour sa démarche RSE. Leur collaboration souligne l’importance du packaging dans la valorisation des cuvées primées.

Martine Hansen, ministre luxembourgeoise de l’Agriculture, a salué « une filière qui allie tradition et innovation, tout en répondant aux attentes environnementales ».

+47 % de ventes : comment le crémant devient la star des vins effervescents