Pyrénées-Orientales - Parc Pierre Jonquères d'Oriola : le fil et la pelote…

Parfois, tirer sur un fil permet de dérouler la pelote. L’inauguration d’un parc à Perpignan au nom de Pierre Jonquères d’Oriola en offre une illustration éclatante.

Le fil en question, c’est la tribune pour La France Insoumise 66 parue sur le site d’information L’Agglorieuse. Elle a ensuite donné lieu à un communiqué relayé par les médias locaux. C’est avec prudence que nous avions lancé le débat, reconnaissant les mérites sportifs de Pierre Jonquères d’Oriola et le fait qu’il n’avait pas, a priori, de sang sur les mains ou la conscience. L’angle d’attaque portait sur les obsessions recuites et clientélistes de Louis Aliot, maire d’extrême droite de Perpignan qui ne cesse de cliver et de brutalisera à cet effet.

Le fil tiré, la pelote s’est ensuite déroulée bien davantage qu’on ne le pensait. Voici qu’on apprend que Pierre Jonquères d’Oriola fut membre de la Milice et condamné à l’indignité nationale à la Libération (puis amnistié ultérieurement lors d’une des vagues d’amnistie prises au nom de la réconciliation nationale). Ces informations fondamentales furent dévoilées par le travail de L’Agglorieuse, quant bien même un site d’information local, véritablement peu scrupuleux, se précipita pour s’en approprier indûment le contenu et l’exclusivité.

Force est de reconnaître que ces informations changent radicalement les perspectives. Mais visiblement pas pour le maire de Perpignan qui persiste à inaugurer comme projeté le parc. Notre travail d’alerte aura cependant eu une autre vertu, celle de permettre au Conseil départemental de ne pas se compromettre à la cérémonie d’inauguration à laquelle il était prévu initialement qu’il participe.

Que Louis Aliot ait été véritablement ulcéré lors du Conseil municipal, il doit néanmoins en tirer les conséquences. Il lui faut renoncer, sans qu’il n’y ait besoin d’une décision de justice comme pour l’esplanade Pierre Sergent, à son projet obsessionnel de division sur des bases idéologique en fin de compte nauséabondes.

Francis DASPE, animateur de La France Insoumise