SÈTE - Sète hisse les voiles vers 2026 : l'édition maritime qui mise sur l'économie et la continuité

Sète hisse les voiles vers 2026 : l’édition maritime qui mise sur l’économie et la continuité .



« Escale à Sète 2026 : Le Palinuro italien envoûte l’affiche ! »

Ce mardi 20 mai, sous un soleil méditerranéen, le Bâtiment de soutien et d'assistance métropolitain BSAM Loire de la Marine nationale a servi de cadre à la présentation officielle de l’édition 2026 d’Escale à Sète. Un événement marqué par l’absence notable de François Commeinhes, figure historique du festival, désormais remplacé à la présidence de l'Agglomération par un nouveau visage, Loïc Linares dont l’entrée en scène symbolise la transition vers des ambitions renouvelées.

Palinuro en figure de proue

L’affiche de cette 4ᵉ édition, dévoilée en avant-première, met à l’honneur le Palinuro, trois-mâts goélette italien emblématique. Ce navire-école, acquis par la marine transalpine en 1955, incarne les liens historiques entre Sète et l’Italie, rappelant l’héritage des migrants italiens du XIXᵉ siècle. Si sa présence physique en 2026 reste à confirmer, son image annonce déjà une célébration « sans précédent » de la péninsule, selon Wolfgang Idiri, directeur général du festival.

La Via Mediterranea : un corridor culturel et économique

Parmi les annonces phares, la signature d’un partenariat tripartite entre Sète, La Spezia (Italie) et Castellón (Espagne) a marqué les esprits. Ce projet, baptisé Via Mediterranea, prévoit trois festivals consécutifs dans ces ports, créant un circuit attractif pour les grands voiliers historiques. « Cela générera des retombées économiques durables et renforcera notre rayonnement », souligne M. Idiri. Une initiative qui s’accompagne de la première traversée officielle de navires patrimoniaux entre ces villes, avec des escales commerciales et culturelles.

Soirées économiques : le moteur invisible du festival

Si les parades de bateaux et les chants marins captivent le public, l’envers du décor repose sur des partenariats stratégiques. L’édition 2026 prévoit douze villages thématiques dédiés à l’environnement, à la solidarité et à l’innovation maritime, attirant investisseurs et entrepreneurs. Les retombées économiques, estimées à 15 millions d’euros lors des précédentes éditions, devraient croître grâce à l’arrivée de délégations inédites (Slovénie, Mauritanie) et à des stands gastronomiques valorisant les produits locaux et internationaux.

Nouveaux venus et fidèles du large

La Mauritanie fera une entrée remarquée avec un bateau traditionnel du parc national du Banc d’Arguin, tandis que la Slovénie partagera son savoir-faire ancestral dans la production de sel. Le Portugal confirme le retour du Santa Maria Manuela, voilier centenaire, et le Phœnix, star de cinéma, promet des démonstrations spectaculaires. Sans oublier le Drassm, qui présentera ses découvertes archéologiques sous-marines à bord de l’Alfred Merlin.

Une transition présidentielle sous le signe de la pérennité

L’absence de François Commeinhes, initiateur du festival, n’a pas éclipsé l’événement. Le nouveau président de l'agglomération Séte Agglopole Méditerrannée, a insisté sur « la continuité des valeurs fondatrices » tout en annonçant des innovations, comme la collaboration renforcée avec Sète Agglopôle et le port local pour intégrer le patrimoine maritime dans la stratégie culturelle territoriale.

Le rendez-vous de toutes les convergences

Du 31 mars au 6 avril 2026, Sète vibrera au rythme de 120 bateaux, 60 groupes de chants marins et des milliers de visiteurs. Un festival qui, au-delà de la fête, se positionne comme un laboratoire d’idées pour l’économie bleue et un trait d’union entre les peuples de la Méditerranée.