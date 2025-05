BASSIN DE THAU - Fusion des agglomérations autour de l'étang de Thau : Quelle métropole pour demain ?

Fusion des agglomérations autour de l’étang de Thau : quelle métropole pour demain ?

Le contexte national de renforcement des intercommunalités impulsé par l’État et les préfectures est plus prégnant que jamais à l'heure où le financement des communes et des intercommunalités est préoccupant.

Des économies d’échelle et une forme de rationalisation des services publics sont devenus indispensables afin de mutualiser les coûts des transports de gestion des déchets et de l'eau. Une station d’épuration partagée entre plusieurs communes est moins coûteuse que des infrastructures individuelles c'est une évidence.

Les intercommunalités permettent de planifier des projets à l’échelle d’un bassin de vie évitant les incohérences entre communes voisines. Elles peuvent ensemble via le SCOT s'atteler à la gestion de l’étalement urbain ou à anticiper les effets de la transition énergétique et des crises climatiques ou sanitaires.

Réduire le nombre d’acteurs devrait assurément engendrer des économies d'échelle.

Autour de nous le territoire héraultais est au centre d'une réflexion de premier plan ourdie par la préfecture mais aussi par le président PS du Département de l'Hérault depuis 2004 : Kleber Mesquida. Ses propos ont toujours été favorables aux mutualisations. Il a toujours soutenu les logiques de solidarité territoriale, notamment pour équilibrer développement urbain et rural et la possible fusion de Sète Agglopôle Méditerranée avec l'intégration possible dans la Métropole de Montpellier.

Michaël Delafosse Maire PS-EÉLV de Montpellier et Président de la Métropole prône une approche pragmatique. Il a exprimé dans Midi Libre en 2023 une volonté de renforcer les coopérations avec les intercommunalités voisines mais n'évoquait pas une possible fusion avec Séte Agglopole Méditerrannée dirigée jusqu'alors par une collegialité hostile présidée par Francois Commeinhes. L'arrivée toute récente d'un représentant de la la gauche , Loïc Linares à la tête de l'exécutif de Sète Agglopole pourrait plus que jamais offrir un tremplin à cette opportunité de rapprochement " géo-idéologique" !

Dès lors et plus que jamais la question se posera au-delà même des clivages politiciens de la possiblité pour tout ou partie des communes de de Sète Agglopole Méditerrannée d'échapper à ce que d'aucun pourrait considérer comme une perte d'identité ou à une absorbtion par le géant urbain de la Métropole montpellieraine.

Cette recomposition territoriale est elle inévitable ? Non, les tractations devraient être longues et d 'autres modéles économiques et géographiques pourraient voir le jour !

La fusion de deux agglomérations à taille humaine pourrait voir le jour.

Sète Agglopôle Méditerranée et Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée

14 communes bordant l’étang de Thau, avec Sète, Frontignan, Mèze, Balaruc-les-Bains, Marseillan pour Sète Agglopôle Méditerranée. Un fort ancrage maritime lié à la pêche à la conchyliculture, au thermalisme et au tourisme balnéaire et nautique et une population d'environ 125 000 habitants permanents.

20 communes du littoral et du rétro-littoral, avec Agde et Pézenas comme villes centres pour la Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée. Un territoire dynamique alliant viticulture, industrie, tourisme estival et golfs 83 500 habitants permanents, plus de 350 000 en saison.

Une idée qui pourrait faire son chemin par défaut et qui pourrait représenter une veritable identité partagée autour du tourisme, de l'ostréiculture autour de l’étang de Thau de la viticulture avec une coordination des flux touristiques et résidentiels.

La Métropole touristique Thau-Méditerranée, fusion interne de Sète Agglopôle et d’Hérault Méditerranée, créerait une agglomération élargie de 34 communes, du Bassin de Thau à Agde.

La conservation d’une image authentique, tournée vers la viticulture et le patrimoine historique face au géant expansionniste Montpelliérain pourrait en séduire plus d'un parmi les acteurs de l'industrie touristique

Focus sur Marseillan : cas d’école d’une « commune pivot »

Marseillan est une commune spécifique de 8000 habitants rattachée à Séte Aggolpole Méditerrannée. Elle occupe un rôle pivot à la pointe de l’étang de Thau entre canal du Midi et Méditerranée. Elle a la spécificité de faire partie du canton d 'Agde ( comme Agde, Vias, Bessan et Portiragnes) sans faire partie comme la majorité de ses voisins immédiats ( Pomerols, Pinet, Florensac et Agde de la Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée.

Elle offre un intérêt stratégique : port ostréicole, muscat, station balnéaire et un lien fort avec Bouzigues, Mèze, Balaruc. Une commune pivot qui pourrait devenir facteur de rapprochement si le scénario de fusion avec Montpellier se précisait.



Marseillan pourrait craindre d’être noyée dans la métropole urbaine, perdant son identité lacustre et viticole alors que dans le scénario Thau-Méditerranée : Marseillan conforterait son rôle de porte balnéaire et viticole, tout en bénéficiant d’un service public commun renforcé.

Le calendrier électoral et les élections municipales prochaines devraient être une opportunité de débat afin que chaque commune puisser évoquer sa préférence en toute transparence. La préfecture a récemment amorcé des concertations pour choisir la meilleure configuration avant les élections municipales de mars 2026.

À Frontignan, la nouvelle majorité locale à gauche Loïc Linares semble favorable à la fusion avec Montpellier. D’autres élus insistent pour une large consultation citoyenne, afin que chaque commune puisse exprimer son préférence avant l’engagement définitif de l’État.

La fusion des agglomérations autour de l’étang de Thau représente un enjeu majeur pour l’avenir du bassin méditerranéen héraultais. Entre l’attraction et le dynamisme de Montpellier Métropole et le désir de préserver une identité « Etang de Thau », les choix politiques à venir détermineront l’équilibre entre taille critique et singularité locale.

À moins d’un an des municipales, il est crucial que les candidats déclarent clairement leurs positions, présentent leurs scénarios de gouvernance et garantissent la participation citoyenne à cette décision structurante.

Le feront-ils ?