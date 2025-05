FRANCE - Harmonie Mutuelle organise une table-ronde "La prévention santé par le sport en entreprise"

La santé physique et mentale du dirigeant et de ses salariés est un facteur clé qui conditionne la performance et la pérennité de l’entreprise.

Acteur majeur de la protection sociale au sein des entreprises, Harmonie Mutuelle organise mardi 3 juin prochain à 18h00 une conférence dédiée à la prévention santé par le sport en entreprise à la Brasserie de Beaublanc à Limoges, avec :

- Stéphanie Queyroi, Secrétaire générale de la CPME87,

- Marlène Laubary, DR SPSTI 23 87,

- Françoise Viguier, Harmonie Mutuelle,

- Nuraiym Esengul Kyzy, chargée de Prévention Harmonie Mutuelle

- Camille Raimbault, LH SPORT SANTE,

- Catherine Meunier, Dirigeante ADN87.

Dirigeants, entrepreneurs, salariés : la santé, un levier de performance

« De manière générale, la santé est un enjeu crucial pour les dirigeants, tant pour le bien-être de leurs collaborateurs, que pour la performance de leur entreprise. En effet, aujourd’hui, le principal enjeu au sein des entreprises, devant le risque financier, est le capital humain, et les risques qui lui sont associés comme l’absentéisme, les maladies professionnelles, le burn-out.

Or, la pratique d'une activité physique en milieu professionnel a un impact significatif sur la productivité de l'entreprise. C’est pourquoi, Harmonie Mutuelle souhaite promouvoir auprès des entreprises les bienfaits du sport sur le bien-être des salariés et inciter à davantage pratiquer une activité physique. Car le sport est un allié pour la performance du dirigeant, celle de son entreprise et celle de ses salariés. C’est aussi un facteur d’attractivité envers les jeunes salariés et un levier d’engagement, sans oublier un levier de performance managériale.

Notre volonté est de protéger et valoriser le capital humain de nos 10 000 entreprises clientes en Nouvelle-Aquitaine. »

explique Magali Blanchet, Directrice Régionale Harmonie Mutuelle Nouvelle-Aquitaine.

Les participants pourront ainsi :

Identifier les risques et comprendre la prévention

Découvrir les outils concrets et dispositifs d'aides pour les entreprises

Partager des témoignages et retours d'expériences d'entreprises du territoire.

Seulement 1 dirigeant sur 5 a mis en place des initiatives pour favoriser la pratique d'activités physiques dans l'entreprise. À travers des témoignages d'experts, Harmonie Mutuelle et ses partenaires souhaitent promouvoir les bienfaits du sport, vecteur de santé et de bien-être des salariés et encourager le développement du sport en entreprise. Car aujourd’hui, les études sont unanimes : pratiquer une activité physique et sportive procure de réels bienfaits sur la santé à tous les âges de la vie (bien-être, sommeil régulier ou encore bouclier contre les maladies cardiovasculaires). Et pourtant « Nous avons divisé par 8 en 200 ans notre niveau d’activité physique, en grande partie dû à nos modes de vie de plus en plus sédentaires. Souvent, notre vie professionnelle nous amène à être assis 7h/jour. Ajoutez l'heure passée dans les transports, et vous arrivez à des niveaux de sédentarité jamais connus dans l’histoire de l’humanité ! »

Pour l’entreprise à mission, garantir de bons remboursements de santé ne suffit pas. En effet, Harmonie Mutuelle accompagne les entreprises à agir sur leur organisation, via des diagnostics, et aide les dirigeants, et salariés, à mieux concilier leur vie professionnelle et vie personnelle. À l’heure où personne ne peut plus ignorer que les évolutions de la société ont un impact direct ou indirect sur la santé (modifications diététiques, changements environnementaux, conditions de travail ou d’habitat, etc.), l’entreprise est plus que jamais un territoire de santé. Elle influe sur la santé de tous les actifs, salariés ou dirigeants.

Une nouvelle impulsion pour la santé au travail

La loi Santé Travail publiée le 2 août 2021 a pour ambition de renforcer la culture de la prévention dans la santé au travail. Elle entreprend notamment de permettre le développement de politiques préventives de santé publique dans le milieu professionnel. Ainsi, des actions mobilisant l'activité physique et sportive comme l'activité physique adaptée peuvent être déployées par les services de prévention et de santé au travail dans le but de prévenir les risques professionnels (accidents, sédentarité, etc.). Dans ce contexte, le SPSTI 23 87 déjà sensibilisé au problème de sédentarité et de désinsertion professionnelle, a mis en place depuis plusieurs années, des ateliers Échauffements et étirements au poste de travail animés par des infirmières en santé au travail en entreprise ou dans ses locaux. Ces mesures entrent dans la prévention des troubles musculosquelettiques (TMS) qui représentent à eux seuls 88 % des maladies professionnelles et permettent de sensibiliser les salariés aux effets positifs d'une pratique quotidienne d'exercices physiques et d'accompagner les entreprises dans leur démarche de QVT.

Un nouveau défi pour l'entreprise

Le défi pour l'entreprise est aujourd'hui de s'impliquer pleinement dans tout ce qui peut améliorer le bien-être des salariés dont beaucoup sont épuisés et/ou démotivés. Les RH l'ont bien compris, l'activité physique est un levier intéressant dans le cadre d'une politique salariale : attractivité, cohésion, performance de l'entreprise. Un chiffre résume tout cela : l'activité physique en milieu professionnel diminue de 32 % les arrêts de travail et augmente la productivité de 12 %. L'activité physique a donc toute sa place dans la stratégie globale de l'entreprise de par son impact positif sur la Qualité de Vie au Travail (QVT).