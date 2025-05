MARSEILLAN - Un nouveau parc d'activités pour les commerces de bricolage et de jardinerie

Marseillan dynamise son entrée de ville : un nouveau parc d’activités pour les commerces de bricolage et de jardinerie

Une nouvelle page s’écrit à l’ouest de Marseillan avec la SPLBT, bras armé des collectivités pour aménager le territoire

À l’entrée ouest de Marseillan, le long de la route de Bessan, un tout nouveau quartier d’activités économiques va voir le jour. Pilotée par la SPLBT – Société Publique Locale du Bassin de Thau – cette opération d’envergure incarne une vision moderne de l’aménagement du territoire, mêlant développement économique, sobriété foncière et services de proximité.

Mais que fait concrètement la SPLBT ? Créée en 2015, cette société publique locale est un outil au service des collectivités (communes et intercommunalités), exclusivement détenue par elles.

Elle a pour mission de porter des projets d’intérêt général : création de zones d’activités, équipements publics, gestion de parkings, développement économique, etc. Dans le cas de Marseillan, elle agit comme maître d’ouvrage pour concevoir et aménager un parc commercial à forte valeur ajoutée, répondant aux attentes locales.

Un appel à projet pour le lot 1 : 8 145 m² destinés au bricolage et à la jardinerie

La SPLBT vient de lancer un appel à projet pour la cession foncière d’un terrain de 8 145 m², destiné à accueillir un ou deux magasins spécialisés dans le bricolage et la jardinerie.

Un espace où pourront être développés jusqu’à 2 000 m² de surface de plancher, dans un secteur à fort potentiel de clientèle : aucune offre de ce type n’existe actuellement dans un rayon de 12 km.

Situé en façade de la RD28 et à moins de 15 minutes à pied du centre-ville, ce site bénéficie d’une excellente visibilité, d’un accès direct à l’A9 (14 minutes du péage d’Agde) et d’une connexion rapide avec Sète, Béziers ou Agde.

Un parc pensé pour la mixité fonctionnelle et les besoins de demain

Le futur Parc d’Activités Commerciales et Tertiaires (PACT) de Marseillan, d’une superficie totale de 2,8 ha, accueillera trois grands lots :

Lot 1 : destiné au bricolage et à la jardinerie (appel à projet en cours)

Lot 2 : prévu pour des commerces de proximité (pharmacie, boulangerie, magasin de sport, électroménager, vétérinaire, bureaux…)

Lot 3 : dédié à un garage automobile de vente et de réparation.

L’ensemble du parc sera doté de 200 places de stationnement mutualisées, avec des ombrières photovoltaïques pour conjuguer confort et transition énergétique.

Un projet au cœur des enjeux économiques et écologiques

Le développement de ce quartier vise plusieurs objectifs :

: offrir de nouveaux services à la population et créer de l’emploi local. Environnemental : densification urbaine, sobriété foncière et énergies renouvelables.

: continuité du tissu urbain et insertion paysagère exemplaire. Fonctionnel : répondre aux attentes actuelles des consommateurs en matière de mixité, de proximité et de durabilité.

Une gouvernance publique locale et engagée

Le projet est porté par la SPLBT, dont le capital est détenu par plusieurs collectivités territoriales partenaires :

Ville de Sète

Sète Agglopôle Méditerranée

Communauté d’agglomération Hérault Méditerranée

Ville de Marseillan

Liste des administrateurs de la SPLBT :

Ville de Sète : François Commeinhes( démissionnaire ) François Escarguel, Colette Jamma, Hervé Marques, Hervé Merz ( démissionnaire ), Corinne Mosler, Vincent Sabatier

François Commeinhes( démissionnaire ) François Escarguel, Colette Jamma, Hervé Marques, Hervé Merz ( démissionnaire ), Corinne Mosler, Vincent Sabatier Sète Agglopôle Méditerranée : Norbert Chaplin, Magali Ferrier, Loïc Linares, Jean-Guy Majourel

Norbert Chaplin, Magali Ferrier, Loïc Linares, Jean-Guy Majourel CA Hérault Méditerranée : Laurent Durban

Laurent Durban Commune de Marseillan : Yves Michel



Yves Michel Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 30 juin

Les opérateurs économiques intéressés par ce projet peuvent télécharger le dossier de consultation et déposer leur proposition via le site officiel http://www.midilibre-marchespublics.com, avant la date limite du 30 juin 2025 à 12h00.