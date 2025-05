CASTELNAU LE LEZ - A neuf mois du dépôt des listes pour les municipales, l'union à gauche est une impérieuse nécessité.

Dès mars 2025, à un an des prochaines élections municipales de mars 2026, les organisations politiques citoyennes, écologistes et de gauche représentées à Castelnau : les Ecologistes, LFI, le PCF, le PRG et le PS se sont rencontrées afin de débattre dans la perspective partagée d’une liste unique dès le 1er tour.

Notamment, avec l’association citoyenne "Ensemble pour Castelnau" issue des municipales de 2020 et à laquelle adhèrent les 8 élu.es d’opposition de gauche du conseil municipal.

Afin d’envisager la victoire dans l’union en 2026 la gauche castelnauvienne devra se souvenir que partie désunie, en 2020 avec 3 listes, sa liste unique de 2ème tour avait subi une défaite alors que la gauche avait réalisé un score de 56% au 1er tour.

A droite, le maire sortant a reporté à l’automne, sa décision de se représenter à la tête de la majorité sortante.

Mais il s’affiche en majesté sur le mobilier urbain, pour vanter son bilan en confondant délibérément comptabilité bien tenue et bonne gestion publique.

Un de ses colistiers de 2020 est déjà candidat contre lui depuis plusieurs mois, l’ayant déclaré régulièrement par affiches et diffusions de tracts.

Mais, face à deux droites irréconciliables, il serait illusoire pour la gauche de croire que la victoire serait envisageable dans le cas probable d’une quadrangulaire si elle part divisée.

Toutefois, même si elle part unie et que le scrutin se limite à une triangulaire, chacun doit se souvenir que lors du dernier scrutin, les législatives 2024, la gauche unie dans le Nouveau Front Populaire n’avait réalisé que 37% des voix au 1er tour sur les bureaux de vote de Castelnau.

Un score équivalent à la somme de ceux réalisés, lors des législatives 2022 par un candidat divers gauche (7,5%) et la candidate de la Nupes (29%), Nouvelle Union populaire écologique et sociale.

La victoire à gauche est donc loin d’être acquise !

Il est donc bon de rappeler à toutes les organisations qui seraient tentées par une aventure solitaire que l’union des écologistes et de toute la gauche reste un combat à gagner, pour éviter la chronique d’une défaite prévisible et piteuse, comparable voire pire que celle de 2020 !