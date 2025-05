Lozère - Festival MORDORFEST 2025

Un festival musical indépendant, engagé et en pleine nature à vivre les 15 et 16 août 2025 !

Depuis 2019, le MordorFest s'impose comme un rendez-vous culturel estival à part, mêlant musiques actuelles, engagement social et respect de l'environnement. Organisé par une équipe 100 % bénévole, il se tient chaque été à Nasbinals, en Lozère, au cœur du Parc naturel régional de l'Aubrac, sur un site exceptionnel : la cascade du Déroc.

2 scènes sous chapiteaux accueilleront cette année 20 groupes venus de toute l'Europe, explorant une large palette de genres : noise, rock, électro, rap, musiques expérimentales, il y aura même un droïde jouant de la batterie...

CLEON, VULTURES HYENAS AND COYOTES, TRUCS, FER/VENT, W !ZARD, CKRAFT, DOPPLER, DISCO BOULE, FRANCK VIGROUX, LES PROJETS D'ATHENA, SUIF, WORMSAND, BLACK BILE, IT IT ANITA, X25X, LE CHÂTEAU COSCO, THREE SECOND KISS, PORD, VERTEX, NO MORE WAITING.

Que vous soyez là pour danser, découvrir, respirer ou juste s'en mettre plein les oreilles, le MordorFest, c'est le rendez-vous musical dans un lieu magique à ne pas manquer !

Toutes les infos sur mordorfest.fr