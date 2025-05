HÉRAULT - Remise du label "Académie de la mer" à une première promotion de 24 établissements scolaires

Première promotion d’établissements labellisés "Académie de la Mer" : un élan novateur pour l’éducation aux enjeux maritimes

L'Académie de Montpellier a célébré un moment fondateur ce lundi 19 mai avec la remise du label « Académie de la mer » à une première promotion de 24 établissements scolaires des Pyrénées-Orientales. Il s’agit de la première cérémonie de remise de ce label à l’échelle de l’académie. Cet événement marquant, qui s'est déroulé dans le cadre prestigieux de l'Observatoire Océanologique de Banyuls-sur-Mer, haut lieu de la recherche marine, souligne l'importance et l'ambition de l'Académie de la mer, un projet novateur et fédérateur lancé par l'académie de Montpellier en 2023 et labellisé « Année de la Mer » par le Ministère de la Transition Écologique. La cérémonie a été présidée par Carole Drucker-Godard, Rectrice de la région académique Occitanie, Rectrice de l’académie de Montpellier, Chancelière des universités, en présence de Didier Codorniou, Vice-président du conseil régional Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, avec le soutien de la Direction Interrégionale de la Mer Méditerranée.

Avec cette première vague de labellisations, ce sont désormais 118 établissements de l'académie de Montpellier qui rejoignent le réseau « Académie de la mer » (51 écoles, 38 collèges et 29 lycées), représentant un impact significatif sur plus de 50 000 élèves et 5 000 personnels. Ce déploiement ambitieux témoigne de la volonté de l'académie de faire de la mer un axe central de son projet éducatif, en inscrivant l'éducation maritime au cœur des apprentissages.

L'Académie de la mer se positionne comme un projet fédérateur, rassemblant sous une même bannière toutes les initiatives de sensibilisation et de formation liées au milieu marin. Des Aires Marines Éducatives (1er degré) au Brevet d’Initiation à la Mer (2nd degré), en passant par les formations professionnelles au sein des Campus des Métiers et Qualifications « Nauticampus », l'académie offre un parcours complet pour les jeunes, de la découverte à l'orientation.

La labellisation des établissements permet de structurer et d'amplifier cet engagement, en offrant un accompagnement dédié aux personnels éducatifs pour la mise en place d'actions pédagogiques, de formations, d'éducation au développement durable, et d'activités culturelles et sportives liées à la mer. Un référent par département a été désigné pour piloter cette dynamique et accompagner les établissements labellisés ainsi que ceux souhaitant s'engager dans la démarche.

« Je tiens à remercier chaleureusement notre premier partenaire la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et le Parlement de la Mer pour leur rôle moteur dans cette dynamique vertueuse, qui prend aujourd'hui une dimension concrète avec la remise de ces premiers labels "Académie de la mer" », a déclaré la Rectrice Carole Drucker-Godard. « Je salue également l'investissement remarquable des chefs d'établissements, des professeurs et des inspecteurs, dont l'engagement est aujourd'hui justement récompensé. Ce label est bien plus qu'une simple distinction ; il constitue un message fort envoyé à notre jeunesse, une invitation à s'investir pleinement dans les enjeux liés à la mer, pour leur avenir et celui de notre territoire. »

Pour rappel, l'Académie de la mer a été créée dans le but de dynamiser et de soutenir les initiatives éducatives répondant aux défis du développement et de la préservation du littoral méditerranéen de notre région. Ses quatre objectifs principaux sont : • sensibiliser, éduquer et approfondir les connaissances du secteur maritime ; • former les futurs professionnels ; • promouvoir l’accès à l'emploi et le développement de "l'économie bleue" par la formation et les qualifications ; • encourager les activités sportives et récréatives liées à la mer.

Liste des établissements labellisés « Académie de la mer » dans les Pyrénées-Orientales :

Écoles : Jules Verne (Toreilles), Jean Jaurès (Cerbère), Pasteur (Port Vendres), Aristide Maillol (Banyuls), Marie Curie (Canet), Jean Zay (Perpignan).

Collèges : La côte radieuse (Canet-en-Roussillon), Jean Rous (Pia), Alice et Jean Oulibo (Saint-Cyprien), Pierre Fouche (Ille-sur-Têt), Marcel Pagnol (Perpignan), Madame de Sévigné (Perpignan), Paul Langevin (Elne), Côte Vermeille (Port Vendres), Le Riberal (Saint-Estève), Jean Mermoz (Saint Laurent de la Salanque), François Mitterand (Toulouges).

Lycées : Rosa Luxemburg (Canet-en-Roussillon), Alfred Sauvy (Villelongue), Pablo Picasso (Perpignan), Saint Louise de Marillac (Perpignan), Déodat de Séverac (Céret), François Arago (Perpignan), Lurçat (Perpignan).