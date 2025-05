Nimes - L'Afev célèbre le Mentorat Lycéen

Pour la première année, l’Afev Nîmes organise une cérémonie de valorisation du Mentorat Lycéen, temps fort destiné à mettre à l’honneur l’engagement des lycéens auprès d’écoliers des quartiers prioritaires nîmois ainsi que les enfants accompagnés et leurs familles. L’événement se tiendra le jeudi 22 mai 2025 dans la salle polyvalente de l’école primaire Edouard Vaillant à 16h30.

Un ancrage fort à Nîmes depuis 18 ans

Depuis sa création en 2007, l’Afev Nîmes œuvre en faveur de l’engagement des jeunes et de la lutte contre les inégalités éducatives et sociales pour participer à la construction d’une société plus juste et solidaire. Ainsi, des étudiants et lycéens sont mobilisés pour accompagner des jeunes en difficulté éducative et créer du lien dans les quartiers populaires, à travers différents terrains d’engagement : le mentorat, le volontariat en Service Civique dédié à des actions éducatives et les colocations à projets solidaires (Kaps). Sur l’année 2024-2025, à Nîmes, ce sont près de 100 mentors, dont 36 lycéens, qui accompagnent des enfants et des jeunes en difficulté scolaire.

Le mentorat : un premier terrain d’engagement pour les lycéens

Depuis 2023, l’association s’attache à proposer un terrain d’engagement spécifique aux lycéens de la métropole nîmoise. Concrètement, les lycéens qui le souhaitent peuvent accompagner un élève en situation de fragilité scolaire dans un cadre collectif afin de s’engager dans une expérience solidaire, associative et collective. En tant que mentor lycéen, ils aident leur binôme à améliorer sa confiance en lui·elle tout en développant des savoir-faire et savoir-être valorisables dans la suite de leurs parcours.

Une cérémonie pour valoriser l’implication citoyenne

L’Afev souhaite ainsi remercier ces jeunes acteurs du changement en mettant en lumière leur dévouement et leur implication. Au programme : présentation d’un livre créé par les binômes pendant l’année et résultat d’un travail autour de l’écriture collective ; remise des attestations d’engagement ; pot de l’amitié offert.

Nous profiterons également de cette occasion pour remercier l’ensemble des nos partenaires, dont le soutien a rendu possible la concrétisation de nos projets communs.

L’Afev, c’est la plus grande association étudiante de France, actrice incontournable de la solidarité et de l’éducation, présente dans 68 pôles en métropole, en Guadeloupe, en Espagne et en Belgique. Chaque année, nous mobilisons des milliers d’étudiants (plus de 20 000 l'an passé) et transformons leur engagement en un véritable levier d’impact social.

Contact presse :

Igor FEDELI

Délégué Territorial

igor.fedeli@afev.org

nimes@afev.org

06.16.11.55.91