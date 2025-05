FRANCE - Les élèves du Lycée professionnel de Camblanes remportent un concours de recettes

Afin de faire découvrir aux futurs chefs et professionnels des métiers de bouche leur produit d’exception, les professionnels de la filière de l’Agneau de lait des Pyrénées IGP et Label Rouge l’ont présenté ce printemps aux élèves de 4 lycées hôteliers du Sud-Ouest lors d’une masterclass inédite : l’École Ferrandi de Bordeaux (CFA Campus du lac) , le Lycée Polyvalent d'hôtellerie et de tourisme de Gascogne de Talence, le Lycée Professionnel Flora Tristan de Camblanes et le Lycée professionnel international Lautréamont de Tarbes.

À l’issue de cette campagne de promotion et de sensibilisation, un concours de recettes originales avec un maximum de produits locaux a été lancé pour stimuler la créativité des jeunes. C’est donc le lycée professionnel Flora Tristan de Camblanes qui a remporté ce challenge grâce à leur recette d’Agneau de lait des Pyrénées IGP et Label Rouge sauce à l’orange, chantilly citron et champignons tournés.

Une opération séduction des talents restaurateurs en devenir

L’objectif de ces masterclass et de ce concours était de faire connaître l’Agneau de lait des Pyrénées IGP et Label Rouge et de promouvoir le savoir-faire des 600 éleveurs que compte la filière, ses valeurs enracinées pour la défense du terroir et des traditions, tout en s’adaptant aux nouvelles attentes des jeunes consommateurs. Promouvoir des pratiques agricoles durables et le respect des traditions culinaires, contribuant ainsi à la préservation du patrimoine gastronomique local.

« Aller à la rencontre des chefs en herbe et leur présenter l’Agneau de lait des Pyrénées IGP et Label Rouge est important pour diversifier notre cible de consommateurs et futurs prescripteurs, en vue d’en faire de vrais ambassadeurs et faire rayonner notre produit emblématique sur les tables des restaurants de demain. Nous avons conçu l’opération “Jeunes Talents” pour offrir aux écoles partenaires l’opportunité de devenir des laboratoires d’innovation gastronomique. En intégrant l’Agneau de lait des Pyrénées IGP et Label Rouge dans leur programme éducatif, nous souhaitons susciter l’intérêt des étudiants pour ce produit d’exception et les sensibiliser à son utilisation en cuisine.

C’est fondamental pour la pérennité de notre filière que les chefs de demain s’approprient notre produit et le déclinent dans des recettes à leur image, répondant aux nouveaux modes de consommation. Le concours de recettes auquel ils se sont prêtés a révélé beaucoup de créativité de leur part. Bravo à nos 2 gagnants ! »

Zélie Aurel, responsable de l’Association Régionale des Eleveurs Ovins Viande et Lait d'Aquitaine

« La Masterclass sur l’Agneau de lait des Pyrénées a été conçue comme une expérience d’apprentissage enrichissante, adaptée aux besoins des élèves. Cette séance a permis de les immerger dans l’univers de ce produit d'exception à travers un format dynamique et interactif. L’atelier de cuisine encourage la créativité et l’expérimentation, tout en renforçant l’apprentissage pratique. » commente Stéphanie Bernhard, professeur au Lycée Professionnel Flora Tristan de Camblanes.

« L’Agneau de lait des Pyrénées IGP et Label Rouge est un produit très fin. Dans la recette que nous proposons, l’idée est de ne pas trop le dénaturer, juste le relever avec des agrumes. Rencontrer les professionnels de la filière nous rassure en tant que futur chef, par rapport à leur engagement au quotidien dédié à la qualité du produit, ainsi qu’au respect du bien-être animal. »

Rafaël Pereira et Héloïse Billon du Lycée Professionnel Flora Tristan de Camblanes, lauréats du concours