FRANCE - Les étoiles du Drag

Le premier festival drag dans le sud de la France s’installe à Marseille du 30 mai au 1er juin pour trois jours de fête et de performances hautes en couleurs ! Du vendredi au dimanche, profitez d’une programmation variée qui mettra à l’honneur l’art du drag sous toutes ses facettes : inaugurations officielles, shows époustouflants, bingo déjanté, talent show, marché associatif, drag brunch, conférences et bien plus encore.

Le tout sera rythmé par des artistes talentueux·ses, et notamment un Talent Show exceptionnel jugé par un jury prestigieux composé de Ruby on the Nail, Raphaël Say, Icee Drag On, Madame Wasabi et Lisa de La Cagole Nomade.

Que vous soyez simplement curieux·se, amateur·rice de spectacles originaux ou artiste dans l’âme, ne manquez pas cette occasion unique de découvrir de nouveaux talents et de célébrer la diversité dans une ambiance chaleureuse et festive.

Programme :

Vendredi 30 mai

20h : Inauguration du Festival (discours de Manoah X Miss Martini)

20h30 : Show d’ouverture (Best of Miss Martini & guests)

Samedi 31 mai

13h : Ouverture du marché associatif

14h : Bingo Drag

16h : Atelier burlesque

20h : Talent Show

Dimanche 1er juin

13h : Ouverture du marché associatif & Drag Brunch

16h : Conférences

18h : Projections



Rendez-vous au cabaret-théâtre l’étoile bleue de Marseille, du 30 mai au 1er juin, pour célébrer ensemble l’art du drag lors d’un week-end riche en création, en partage et en convivialité !