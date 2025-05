Montpellier - Montpellier : BPS (Groupe BPCE) choisit Sharvy pour le stationnement de ses collaborateurs

Gérer le stationnement des salariés a toujours été un enjeu pour les entreprises : manque de places, badges perdus, stationnement sauvage, gestion coûteuse, inadaptation aux nouvelles mobilités... Et la crise du Covid et l’avènement du télétravail n’ont fait que renforcer ces difficultés. Pour faire face à ces enjeux, la startup française Sharvy, basée à Montpellier, a développé une solution SaaS de gestion et d’optimisation des parkings et bureaux d’entreprises comptant plus de 70 000 utilisateurs quotidiens (Vinci, JC Decaux, Nestlé, Ralph Lauren, Onet…). Cette solution vient d’être choisie officiellement par Banque Populaire du Sud, banque régionale coopérative du groupe BPCE (2 200 collaborateurs répartis sur 260 agences et au service de 580 000 clients et 227 000 sociétaires), pour gérer le stationnement de ses collaborateurs au sein d’un nouveau site en plein cœur de la ZAC Cambacérès à Montpellier, un écoquartier dynamique qui attire de plus en plus d’entreprises, mais qui dispose d’une offre de stationnement et d’une connexion aux transports en commun encore limitées à ce jour.

LE CHOIX DE LA SOLUTION DE GESTION DU STATIONNEMENT EN ENTREPRISE DE SHARVY

Un nouveau site dans la ZAC Cambacérès : 70 places pour 400 utilisateurs

Depuis la création de la 1ère Banque Populaire à Angers en 1878, la Banque Populaire du Sud est devenue un acteur bancaire de référence dans la vie économique et sociale des territoires du Sud de la France. Elle intervient dans neuf départements, principalement en Occitanie méridionale et peut compter pour cela sur un réseau de 2 200 collaborateurs au sein de 260 agences qui accompagnent 580 000 clients et 227 000 sociétaires. En 2024, ses services support, jusqu’alors dispersés sur quatre sites autour de Montpellier, ont été rassemblés au sein d’un nouveau site, le bâtiment ETIC, situé dans la zone économique Cambacérès qui fait figure de nouveau poumon économique tertiaire de Montpellier et de sa métropole. Conçus en collaboration avec les utilisateurs, ces locaux innovants et responsables ont fait l’objet de groupes de travail – notamment réunissant des collaborateurs montpelliérains – pour identifier et prioriser les besoins des nouveaux arrivants. Avec 70 places pour 400 utilisateurs (150 collaborateurs affectés au site et 250 autres venant ponctuellement), la question du stationnement est alors ressortie comme l’un des principaux irritants et la direction Immobilière de l’entreprise a immédiatement effectué une étude des offres disponibles sur le marché qui pourraient lui permettre de répondre efficacement à ce problème.

Une solution reconnue de gestion et d’optimisation du stationnement en entreprise, elle aussi de Montpellier

Josefa ESPINET-CARRERA, Directrice Moyens Généraux, Immobilier & Fiduciaire – Banque Populaire du Sud : « On était conscient que certains collaborateurs seraient sûrement tous les jours sur site, mais d’autres non du fait du télétravail un jour par semaine. Donc il était inutile d’avoir une place par collaborateur. Mais pour que ça se passe bien, que ce soit équitable et pas tous les jours ceux arrivant à 7h du matin qui puissent bénéficier du parking, il était nécessaire d’avoir une solution. Nous avons une politique d’achat local. Donc quand nous avons vu que Sharvy était de Montpellier, on s’est dit « Banco ! ». On a tout de suite voulu découvrir la solution qui répondait parfaitement à notre besoin d’optimisation et de partage des places. Tout était aligné, la proposition de Sharvy était comme une évidence. »

LA MISE EN PLACE DE LA SOLUTION SHARVY CHEZ BANQUE POPULAIRE DU SUD

Un déploiement rapide

Dès que la décision fut validée, les équipes de Sharvy et de la Banque Populaire du Sud se sont rencontrées toutes les deux semaines pour définir ensemble les réglages optimaux du service. En l’espace de quelques semaines, la solution a été déployée sur site. Déploiement qui s’est suivi de réunions mensuelles avec l’équipe support de Sharvy pour ajuster le paramétrage du service aux retours des collaborateurs et répondre également à toutes les questions des services opérationnels de la banque sur l’utilisation et l’amélioration au quotidien de la solution.

Un accompagnement complet

Bertrand DANNAY, Responsable Flotte Automobile – Banque Populaire du Sud : « L’accompagnement de l’équipe Sharvy a été essentiel pour nous. Grâce à eux, nous avons pu définir le paramétrage le plus adapté à notre besoin. Et surtout comprendre parfaitement comment l’outil fonctionnait et les subtilités de l’algorithme, notamment en phase de lancement et import en masse des utilisateurs. Les collaborateurs sont autonomes dans la création de leur compte et la réservation de places selon leurs besoins, c’est très simple pour eux. L’équipe Flotte Automobile en charge de la gestion quotidienne de Sharvy et du parking s’occupe seulement d’affecter le bon niveau de priorité aux bonnes personnes, selon leur site d’affectation. Une tâche rendue simple, même pour une personne ne connaissant pas du tout Sharvy, grâce aux différents tutoriels reçus. »

LES BÉNÉFICES OBSERVÉS PAR BANQUE POPULAIRE DU SUD ET SES COLLABORATEURS

L’équité dans l’attribution des places

L’équité dans l’attribution des places constituait un enjeu majeur pour la Banque Populaire du Sud. Tous les collaborateurs devaient disposer d’une chance strictement identique d’accéder au parking. Pour y répondre, plusieurs règles de paramétrage ont été définies :

Algorithme « équitable » Sharvy : Les places sont attribuées automatiquement selon l’historique de chacun. Si deux demandes se disputent la dernière place disponible, elle est allouée à la personne qui en a bénéficié le moins jusque-là. L’objectif est d’écarter tout favoritisme lié à l’ordre ou à la rapidité de la demande.

Aucune place attitrée : Chaque collaborateur, sans exception (y compris la direction), doit formuler sa demande via l’application pour prétendre à une place. Il n’existe pas de stationnement réservé.

Priorité aux utilisateurs du site Cambacérès : Les collaborateurs dont le seul lieu de travail est le bâtiment ETIC à Cambacérès sont prioritaires sur les autres, afin de garantir qu’ils ne soient pas pénalisés par leur obligation de devoir se rendre sur ce site.

Un accès plus sécurisé au parking d’entreprise et à moindre coût

Pour en renforcer la sécurité et fluidifier l’accès, le choix a été fait par Banque Populaire du Sud sur proposition de Sharvy d’équiper l’entrée du parking du site avec une caméra disposant de la technologie de reconnaissance automatique des plaques. Directement reliée à l’application Sharvy, elle s’assure que seuls les collaborateurs ayant une réservation valide pour le jour concerné peuvent pénétrer dans le parking de l’entreprise. Ainsi, la barrière s’ouvre dès qu’elle identifie une immatriculation autorisée, et reste fermée dans le cas contraire. Ce dispositif a également le mérite d’être nettement moins onéreux et beaucoup plus simple à gérer, au regard du volume de visiteurs et d’intervenants externes sur ce site, qu’un système traditionnel de contrôle d’accès par badges. D’autant plus, que le dispositif a été mutualisé avec une entreprise voisine occupant ce même parking, permettant ainsi de partager les coûts et de les réduire de moitié pour chaque entité.

L’ADOPTION DE SHARVY PAR LES COLLABORATEURS DE BANQUE POPULAIRE DU SUD ET LEURS RETOURS

Une adoption rapide et avec très peu de remontées négatives

L’adhésion à la solution a été quasi instantanée et généralisée parmi les collaborateurs, grâce à un accompagnement soigneusement préparé par Banque Populaire du Sud lors du déménagement. Un livret d’accueil, remis à tous les employés — et systématiquement à chaque nouvel arrivant —, compile toutes les informations pratiques sur le bâtiment, les transports, Sharvy et les modalités de stationnement. Par ailleurs, les membres de l’équipe projet, qui ont participé à la co-conception du parking, ont endossé le rôle d’ambassadeurs auprès de leurs collègues, renforçant ainsi l’appropriation de l’outil. Le verdict est sans appel : l’application fait l’unanimité pour son efficacité et sa simplicité. Les retours négatifs sont rarissimes et le parking n’atteint presque jamais sa pleine capacité, tandis que la quasi-totalité des demandes de stationnement des collaborateurs est satisfaite chaque jour.

Des économies concrètes, moins de stress et de meilleures conditions de travail

En fin de compte, le choix de Sharvy par Banque Populaire du Sud Sharvy s’est traduit par des économies concrètes et substantielles en temps et coûts liés au sujet stationnement pour l’entreprise, tout en réduisant le stress quotidien des collaborateurs et en renforçant leur qualité de vie et conditions de travail (QVCT). Josefa ESPINET-CARRERA, Directrice Moyens Généraux, Immobilier & Fiduciaire – Banque Populaire du Sud : « En définitive, nous n'avons que très peu de remontées négatives. C’était un grand irritant avant le déménagement, et désormais, ça ne l’est plus. Sharvy nous a aidé à organiser le partage de nos places et donc à répondre à notre problématique. Le parking et le stationnement n’engendrent plus de frustrations ! »

À PROPOS DE SHARVY

Sharvy est une start-up française éditrice d’une solution SaaS de gestion des parkings et bureaux d’entreprises comptant plus de 70 000 utilisateurs quotidiens (Vinci, JC Decaux, Nestlé, Ralph Lauren, Onet…). Sa solution logicielle permet de gérer de manière intelligente et d’optimiser efficacement l’utilisation des ressources en entreprise qu’il s’agisse des places de parking, des bornes de recharge pour véhicules électriques, des postes de travail ou de toute autre ressource réservable. Lancée en 2018 à Montpellier par Stéphane Seigneurin, la start-up a levé 1,2 million d’euros en 2020. Elle est également membre de la French Tech Méditerranée et du cluster d’entreprises numériques Digital 113.