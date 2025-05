OCCITANIE - Patricia Granat, élue Présidente de Cerfrance Région Occitanie

Acteur référent du conseil et de l’expertise comptable, les AGC (Associations de Gestion et de Comptabilité) du réseau Cerfrance, inscrites à l’Ordre des Experts Comptables, accompagnent les entrepreneurs à chaque étape clé de la vie de leur entreprise. En Occitanie, ce sont 7 AGC, soit 1500 collaborateurs répartis dans 110 agences, implantées en proximité de leurs 40 000 adhérents, dans les 13 départements de la région.

Depuis les années 1990, les 7 AGC d’Occitanie sont fédérées au sein d’une association régionale, Cerfrance Région Occitanie. Cette association a pour mission de promouvoir la marque Cerfrance en région, de valoriser l’expertise économique Cerfrance, mais aussi de mutualiser des services, des compétences et des moyens.

Pour porter ces ambitions, Patricia Granat (58 ans), agricultrice basée à St Pierre des Tripiers (48) a été élue en avril dernier Présidente de Cerfrance Région Occitanie, succédant à Stéphane Lagarde.

Patricia Granat « Continuer à faire rayonner l’expertise Cerfrance en région. »

Diplômée de l’École de Purpan (Toulouse) comme Ingénieure Agronome en 1990, Patricia Granat démarre sa carrière professionnelle au Cameroun en 1991 où elle assurera une mission de développement agricole durant 2 ans, avant de rentrer en France où elle travaillera au sein de la Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Atlantiques jusqu’en 1996 comme conseillère technique. En 1997, elle reprend l’exploitation agricole familiale sur le Causse Méjean en Lozère, au sein d’un GAEC, avec sa sœur. Elles élèvent 350 brebis laitières dont le lait est destiné à une fromagerie locale, ainsi qu’une vingtaine de porcs qu’elles transforment, puis vendent salaisons et pâtés en circuit court. Patricia Granat et sa sœur cultivent aussi 70 hectares principalement destinés à l’alimentation des animaux.

Mariée et mère de 3 enfants, Patricia Granat est née à Millau. Elle a rejoint il y a 4 ans une troupe de théâtre, et pratique régulièrement le chant polyphonique au sein d’une chorale.

Depuis 2015, Patricia Granat est présidente de Cerfrance Lozère dont elle était administratrice depuis le début des années 2000, et a à cœur de continuer à porter le développement de la structure sur le département. Elle était aussi Vice-Présidente de Cerfrance Région Occitanie depuis novembre 2018, date à laquelle Cerfrance Lozère et Cerfrance Midi-Méditerranée ont rejoint l’association Cerfrance Région Midi-Pyrénées pour former l’entité régionale.

« Cerfrance Région Occitanie mutualise des ressources en termes de communication, de formation des collaborateurs et des adhérents, favorise les échanges entre les directeurs des 7 AGC sur de l’opérationnel, des compétences techniques et transversales. L’entité régionale travaille également avec les acteurs institutionnels, les décideurs économiques et partenaires agricoles. Chaque année, nous publions le baromètre Agri’scopie, réalisé conjointement avec les Chambres d’Agriculture d’Occitanie, qui présente les chiffres clés de l’agriculture régionale par filière et par grande thématique. Nous réalisons également des études économiques, en partenariat avec notre Club des partenaires qui regroupe des banques, des coopératives, des assurances…

Plus globalement, la structure régionale anime divers projets transversaux utiles et facilitant pour les AGC.

Plusieurs projets ambitieux vont rythmer les prochains mois comme le déploiement d’outils plus performants pour gérer et structurer les datas afin que nos collaborateurs puissent apporter toujours plus de conseils à nos adhérents pour piloter au mieux leurs activités malgré les incertitudes économiques induites par le contexte géopolitique.

La mise en place de la facture électronique est également un tournant pour nos adhérents et un projet structurant pour les Cerfrance ; nous nous y préparons collectivement.

Nous renforçons également notre organisme de formation régional, certifié Qualiopi, qui forme dorénavant nos adhérents, en plus de son activé historique de formation des collaborateurs des Cerfrance de la région.

Nous accordons une importance toute particulière à la qualité de la relation, au management de nos collaborateurs. Notre plus-value réside dans le conseil, la connaissance des activités des entreprises et des territoires. Quelle que soit leur situation géographique, nos adhérents sont en relation étroite et privilégiée avec leurs conseillers qui comprennent les enjeux et problématiques du terrain, et les accompagnent au quotidien. Cette proximité, essentielle, constitue notre atout pour construire une relation de confiance et déceler les solutions économiques locales les plus performantes. »

Cerfrance Région Occitanie « Inspirer les acteurs de nos territoires »

Cerfrance, 1er réseau associatif de conseil et d’expertise comptable en France, réalise pour le compte de ses adhérents, toutes les obligations comptables qui incombent aux entreprises et les déclarations qui en découlent. Au-delà de l’obligation légale, la comptabilité est, pour l’entrepreneur, un outil indispensable, à la fois pour le pilotage de son entreprise au quotidien, et pour lui permettre de se projeter. Cerfrance accompagne des TPE/PME et entrepreneurs individuels de tous secteurs d'activité dès la création, tout au long de leur développement, jusqu’à la cessation ou la transmission, dans le cadre d’une approche de performance globale :

- Accompagnement juridique, fiscal, patrimonial

- Conseil en gestion et pilotage d’entreprise

- Paye, conseil social et RH

- Conseil environnemental…

« Ces engagements sont inscrits dans la Raison d’être dont s’est doté Cerfrance récemment, « Inspirer les acteurs de nos territoires », qui se décline en 3 piliers :

- Entreprise associative de conseil pluridisciplinaire, d’expertise comptable et de service, nous avons à cœur d’agir tous ensemble, en toute indépendance, dans une relation de confiance avec nos clients-adhérents, nos partenaires et nos collaborateurs, pour contribuer au développement et à la réussite de tous les entrepreneurs et dynamiser l’économie locale dans les territoires.

- Notre engagement, dans une perspective à long terme, s’appuie sur l’implication individuelle et collective de nos collaborateurs qui accompagnent en proximité nos clients-adhérents, facilitent leur quotidien et développent leurs compétences afin de les aider à s’orienter vers une performance globale et à préparer l’avenir.

- Notre connaissance du tissu entrepreneurial local nous permet de partager nos analyses économiques avec nos clients-adhérents, nos partenaires et tous les acteurs des territoires afin de les aider à anticiper les évolutions par secteur d’activité et à prendre leurs décisions. »