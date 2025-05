Toulouse - Une centaine de collégiens ont passé une journée dans la peau d'un diplomate lundi 5 mai

Lundi 5 mai dernier, 75 collégiens des établissements Jean Jaurès (Colomiers), George Sand (Toulouse) et Michelet (Toulouse), ayant été sensibilisés tout au long de l’année scolaire lors d’ateliers animés par les équipes de l’École Des Droits Humains et de la Terre, se sont retrouvés à l’Espace diversités laïcité de Toulouse pour endosser le rôle de diplomates.

Une Simulation d’AG de l’ONU, fondée sur la coopération et l’entraide, pour débattre autour d’une question d’actualité mêlant droits humains et environnement : la Fast Fashion : comment lutter contre les dérives de la mode jetable ?

« Développer l’esprit critique et le passage à l’action. À travers ce jeu de rôle grandeur nature qu’est la Simulation d’une Assemblée Générale des Nations Unies, les jeunes prennent conscience que leur voix compte. L’Ecole des Droits Humains et de la Terre est très engagée pour la défense des droits humains. Le Fondateur Maître François Cantier a souhaité créer une association qui œuvre à la transmission des valeurs et des droits fondamentaux dès le plus jeune âge. »

- Simon Monnier, directeur de l’EDDHT.

Un professeur du collège Georges Sand, témoigne sur l’impact de cet atelier : « Cela a un effet hyper positif sur l’éloquence, la collaboration, l’écrit, le regard qu’ils ont sur eux-mêmes étant donné qu’ils viennent d’un collège REP+. Et surtout, ça les prépare à l’oral du brevet : ils auront des choses à dire.»

D’autres enseignants soulignent aussi l’intérêt pluridisciplinaire du projet. C’est un moyen original de réviser l’ONU,inscrit au programme d’histoire-géographie, tout en travaillant des compétences écrites et orales. Mme Vayré, enseignante au collège Jean Jaurès : « Bravo à toute l'équipe [de l’EDDHT] pour son dynamisme, la qualité de chaque intervention et évidemment de la restitution. C’était un vrai plaisir de travailler avec [cette association] et j’espère que nous pourrons à nouveau collaborer sur des projets similaires. »

Pour les élèves, l’expérience est également marquante. Camille, élève de troisième, confie : « C’est une bonne expérience. On découvre des sujets importants sur l’actualité, et ça nous sensibilise à la fast fashion. ».

À l’heure où l’actualité touchent de plus en plus les jeunes, cela crée un lien entre l’école et la citoyenneté. C’est une expérience formatrice qui peut éveiller des envies d’agir, et pourquoi pas, des vocations.

La Simul’Onu : un jeu de rôle grandeur nature pour comprendre les enjeux de la diplomatie.

La Simul'ONU est un exercice de simulation d’une session de l’Assemblée générale des Nations Unies pour initier les jeunes à la citoyenneté mondiale. Elle permet d’expérimenter une position de pouvoir, d’incarner en équipe pendant une journée le point de vue d’un État autre que le sien, pour découvrir la coopération internationale dans un climat de convivialité interculturelle.

Les participant·es vont ainsi préparer des discours, participer à des débats, planifier des stratégies pour lesquelles seront engagées des négociations avec allié·es et adversaires afin d’élaborer des solutions communes réalistes.

L’objectif selon le fondateur Maître Cantier est “de défendre et promouvoir l’ensemble des droits qui concourent à notre humanité”, le tout basé sur le vivre-ensemble.

Cette journée était encadrée et animée par des professionnels de l’EDDHT avec la présence des associations OXFAM et l'AFNU (Association française pour les nations unies).

« Les élèves ont pu incarner des diplomates et découvrir également comment les missions de l'ONU prennent forme dans notre quotidien par ses organisations, programmes et fonds. Chacune de ces entités a sa propre direction, son propre budget et ses propres États Membres. Les programmes et fonds sont financés par des contributions volontaires plutôt que statutaires. Les institutions spécialisées sont quant à elles des organisations indépendantes financées par des contributions volontaires et statutaires.

Afin de rendre actrices et acteurs les élèves du changement qu'ils souhaiteraient voir dans le Monde, cette année nous avons modifié le déroulé des séances. La création d'une UNE correspondant aux enjeux de la FAST FASHION dans le monde et leur pays a permis de sensibiliser au sein de leur collège. En sus, les élèves ont réfléchi à quel programme, fond ou organisation mettraient-elles/ils en place pour résorber le problème identifié.

L'enjeu est double : proposer une solution en lien avec les problématiques identifiées au sein de leur État et, mettre en œuvre une action dans leur quotidien qui pourrait avoir un impact positif, aussi minimum soit-il, dans la résolution des problèmes identifiés au sein de leur État.

Ce travail, UNE et Programme/Organisation/Fonds, est affiché au sein de leur collège afin de rendre visible auprès de leurs camarades le projet. Au collège Georges Sand, la classe a pris la parole à la radio du collège. Tout ce travail a été mis en valeur le jour de la Simulation ONU. »

détaille Simon Monnier, directeur de l’EDDHT.