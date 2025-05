FRANCE - 120 personnes ont participé à Rhand dit cap ce jeudi 15 mai

Harmonie Mutuelle, en partenariat avec Bessines-en-Marche, le Comité Départemental de Sport Adapté 87, et la Fédération Française de Sport Adapté de la Haute-Vienne, organisait une randonnée gratuite, ouverte à tous et adaptée aux personnes en situation de handicap, ce jeudi 15 mai à Bessines-sur-Gartempe. 120 personnes se sont rassemblées lors de cette matinée pour tisser des liens et favoriser la solidarité entre personnes valides et personnes porteuses d’un handicap physique, sensoriel ou mental, sur des itinéraires de randonnées conviviaux.

« Nous avons eu la joie de réunir 120 participants, valides et en situation de handicap – psychique, mental ou physique – pour une randonnée inclusive dans un site naturel exceptionnel autour du magnifique lac de Bessines-sur-Gartempe. Ce fut réellement pour tous un moment fort, à l’image des valeurs que nous portons chez Harmonie Mutuelle :

Solidarité,

Ecosanté,

Inclusion, et le respect de chacun dans sa singularité.

Cette journée a été bien plus qu’une simple marche pour nous tous : elle a été une expérience de rencontre, de bien-être et de lien humain, dans un environnement propice à la détente et à la reconnexion à soi et aux autres. Je remercie chaleureusement celles et ceux qui ont enrichi cette journée qui donne du sens à nos engagements : Les élus de la mutuelle bien-sûr, nos partenaires dynamiques (L'association de randonneurs de Bessines-en-Marche, le Comité Régional Handisport Nouvelle-Aquitaine pour le 87, la Fédération Française du Sport Adapté 87), Harmonie Ambulance d'Isle pour le poste de secours, la mairie de Bessines et son représentant, l’association de photographes amateurs Les glaneurs d'images 87, qui a su immortaliser ces instants avec sensibilité, et surtout les participants, tous d'humeur joyeuse.

Je félicite le CDTPI Centre Départemental de Travail Protégé d'Isle qui a remporté le trophée en porcelaine pour avoir inscrit le plus grand nombre de participants (18) ! Cette randonnée nous a rappelé que la santé ne se limite pas à la médecine, mais se construit aussi dans le lien social, l’activité physique adaptée, et le respect de notre environnement. »

Jean-Marie Bassard, référent de l’espace d’engagement Vulnérabilité et inclusion du territoire Limousin

L’après-midi était consacrée à la découverte de la sonothérapie, du yoga sur chaise et de la pétanque et a permis de renforcer la complicité et les liens entre tous, organisateurs et participants.

Un évènement au cœur de l’engagement d’Harmonie Mutuelle pour le handicap

Entreprise mutualiste à missions, Harmonie Mutuelle fait du sujet du handicap un de ses engagements essentiels et œuvre pour l’inclusion et la santé pour tous. C’est aussi un défi pour nos sociétés. Harmonie Mutuelle milite pour une société plus harmonieuse, plus inclusive, plus juste et plus solidaire. La 1ère mutuelle santé de France a toujours été aux côtés des personnes en situation de handicap dans leurs pratiques sportives et se mobilise au quotidien pour que ce public intègre de façon plus large encore les dispositifs existants. Évoquer le parallèle entre sport et handicap, c’est montrer à tous l’évidence de la résilience. C’est démontrer que le handicap n’est pas un frein à la performance.

« Chez Harmonie Mutuelle, nous avons la conviction que l’accès à des pratiques sportives peut être un levier d’inclusion, capable de faire tomber les barrières sociales, de changer le regard que l’on porte sur soi-même et les autres. Harmonie Mutuelle œuvre à la déconstruction des stéréotypes et des idées reçues pour élargir notre regard à la différence et réussir l'inclusion des personnes en situation de handicap. Nous avons à cœur de soutenir les acteurs de proximité qui partagent nos valeurs et s’engagent pour les faire vivre sur les territoires. »

explique Didier Desmond, président du territoire Limousin pour Harmonie Mutuelle.