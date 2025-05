MARSEILLAN - Une paella géante pour célébrer la solidarité à Marseillan

Une paella géante pour célébrer la solidarité à Marseillan

Le lundi 2 juin 2025, Marseillan vibrera au rythme de la convivialité et de la générosité lors du repas fraternel organisé par le Secours Catholique. À partir de 12h30, la salle Paul Arnaud accueillera petits et grands autour d’une délicieuse paella géante, symbole de partage et de solidarité.

Un moment chaleureux ouvert à tous

Pour une participation de 14€ par personne, chacun est invité à rejoindre cette belle initiative qui allie gastronomie et engagement humanitaire. Les fonds récoltés serviront à soutenir les actions du Secours Catholique – Caritas France, œuvrant quotidiennement pour un monde plus juste et fraternel.

Inscriptions impératives avant le 26 mai

Attention, les inscriptions et le règlement se font uniquement les jeudis de 9h à 17h à la salle du Restaurant des Anciens, rue de l’Abbé Grégoire.

Une occasion à ne pas manquer pour s’inscrire et réserver sa place à cet événement annuel tant attendu.

Venez nombreux !

Que vous soyez seul, en famille ou entre amis, ce repas est l’occasion de se retrouver dans une ambiance chaleureuse et bienveillante. Le Secours Catholique lance un appel aux Marseillans : "Rejoignez-nous pour partager ce moment de convivialité et soutenir une cause qui nous rassemble tous."

Ensemble, construisons un avenir plus solidaire, une bouchée après l’autre !

Le Secours Catholique

13 Rue des Phocéens

34340 Marseillan

antennemarseillan@gmail.com

Inscriptions les jeudis avant le 26 mai Salle du restaiurant des Anciens Rue abbé grégoire