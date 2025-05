MARSEILLAN - Fromages, rires et bougies : Philippe Mutru a mis les Halles en fête !

Philippe Mutru a soufflé ses 60 bougies : un anniversaire pas comme les autres aux Halles de Marseillan !

Ce samedi 17 mai, il y avait comme un parfum de fête un peu plus fort que d’habitude aux Halles de Marseillan. Les habitués n’ont pas mis longtemps à comprendre : c’était le jour de Philippe! Le fromager au grand cœur, celui qui accueille tout le monde avec son sourire franc et sa gouaille inimitable, fêtait ses 60 printemps. Et comme souvent avec Philippe, ce n’est pas passé inaperçu !

Fromager, animateur, ambianceur, confident parfois… Philippe est bien plus qu’un commerçant. Il est une figure des Halles, un morceau d’âme marseillanaise à lui tout seul. « Quand Philippe est là, ça se voit, ça s’entend, et surtout… ça se sent bon le fromage ! », plaisante un client fidèle, une assiette de brebis en main.

Pour l’occasion, le bar et la fromagerie se sont transformés en bodega ballons, gâteaux, musique, et même quelques verres levés en l’honneur du bonhomme. Des dizaines de clients, amis, collègues et curieux sont passés lui souhaiter un bon anniversaire. Il faut dire que Philippe, c’est le genre de gars qu’on n’oublie pas. De St Étienne, de Boulogne sur mer et même de San Francisco ses amis de toujours se joints aux amis de Marseillan

Comme à son image, l’invitation s’est faite "à la bonne franquette", balancée sur les réseaux sans chichi ni carton, juste un mot simple pour dire : "Venez comme vous êtes, mais surtout… venez nombreux !"

Un parcours fait de passion… et de rires

Installé depuis 2017 aux Halles, Philippe Mutru est devenu l’un des piliers de ce lieu de vie et de convivialité. Fromager par passion, il a su faire de son étal un véritable théâtre du goût. « Il parle fromage comme d'autres parlent de leurs enfants », confie un commerçant voisin.

Mais ce qui fait sa force, c’est surtout son humanité, son humilité et sa capacité à créer du lien. Philippe, c’est celui qui se souvient de vos préférences, de vos enfants, de vos blagues douteuses de la semaine dernière. Un commerçant comme on n’en fait plus, authentique et chaleureux, qui donne à Marseillan ce supplément d’âme que tant de villes cherchent à retrouver.

Bon anniversaire Philippe

Merci à Marc pour les photos.