Pyrénées-Orientales - Bien nommer les choses pour le respect de la démocratie

Le Conseil d'Etat a statué le 11 mars 2024 sur la requête du Rassemblement National qui demandait à être retiré lors des élections sénatoriales du bloc de clivage « extrême droite ».

Le Conseil d’Etat a décidé de maintenir le Rassemblement National dans la classification « extrême droite ». La décision a été motivée par des raisons objectives, au regard de la constance de ses prises de positions (notamment sur l’immigration et la préférence nationale), et des liens idéologiques (relations avec des mouvements d’extrême droite dans d’autres pays européens et au Parlement européen).

Il a été également confirmé l'attribution à La France Insoumise et au Parti communiste du bloc de clivage « gauche », à l'exclusion de celui d’ « extrême gauche ». La décision a elle aussi été argumentée, au motif que la différence de traitement repose sur une différence de situation, à savoir l’existence de l’accord politique entre différents partis au sein de la « Nouvelle union populaire, écologique et sociale » (NUPES). Pour le Conseil d’Etat, il s’agit d’un élément de nature à justifier que ces partis soient classés dans le même bloc de clivage. Quoi de plus naturel, puisque la NUPES fut créée par la main tendue par Jean-Luc Mélenchon aux autres formations politiques de gauche à la suite de la présidentielle de 2002.

Le lien vers la décision n°488378 du Conseil d’Etat en date du 11 mars 2024 : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000049267171

« Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde », disait Albert Camus. Pour cela, faisons l’effort de bien les nommer en utilisant les mots justes pour éviter les maux, et se rapprocher au mieux de la réalité et de la vérité. Nous et vous, acteurs du débat public, quelles que soient nos positions, le devons bien à la démocratie, et à sa sincérité…

Francis DASPE, animateur de La France Insoumise