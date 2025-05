MARSEILLAN PLAGE - La plage du Robinson parmi les joyaux de France selon le Telegraph

Un article récent du Telegraph, l’un des titres les plus influents de la presse britannique, a mis à l’honneur une plage française dans son classement des 20 plus belles plages de France : la Plage Robinson de Marseillan Plage.

Ce classement, publié le 14 mai 2025, souligne la diversité et la beauté des littoraux français, allant des criques sauvages de la Corse aux plages élitistes de la Côte d’Azur.

La Plage Robinson se distingue par son sable fin, ses eaux calmes et son ambiance conviviale, en faisant une destination prisée tant par les locaux que par les touristes étrangers.

Cette reconnaissance par un média britannique majeur est significative pour l'industrie touristique locale. Elle témoigne de l'importance de cetteclientèle dans le développement économique des régions balnéaires françaises. Depuis une quinzaine d'années, les touristes britanniques contribuent activement à l'économie locale.

Pour consulter l'article complet du Telegraph, veuillez suivre ce lien : Telegraph



* Le Telegraph est le journal grand format britannique le plus vendu, avec un tirage quotidien moyen certifié de 842 912 exemplaires, contre 617 483 pour The Times, 358 844 pour The Guardian et 215 504 pour The Independent.