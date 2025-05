MARSEILLAN - Artiste la nuit , médecin le jour ... Le Dr. Speed expose ses doubles vies

MARSEILLAN – Entre Médecine et Art : Dr. Speed dévoile un univers onirique à la Maison Noilly Prat



Le vernissage de l’exposition « GRAVITY » de Dr. Speed, tenu ce samedi 17 mai à la Maison Noilly Prat, a marqué les esprits par son audace créative. Entre photographie, réalité recomposée et rêveries numériques, l’artiste a conquis un public nombreux, venu découvrir ses œuvres suspendues entre deux mondes.

Un artiste aux multiples facettes

Dr. Speed est un nom d'artiste pour ce médecin généraliste de Montpellier qjui nous a dévoilé les coulisses de sa pratique hybride. « Je me considère comme un compositeur photographique. Comme un musicien, j’assemble des images prises ici et là pour créer une scène qui n’existerait pas en réalité », confie-t-il. Son pseudonyme, emprunté à sa profession médicale, souligne le paradoxe d’une vie partagée entre science et art. « La photographie est mon cœur de métier, mais l’ordinateur est mon allié pour rendre mes idées folles réalistes », ajoute-t-il, évoquant sa maîtrise de la retouche numérique et des poses longues pour « figer les mouvements urbains ».

Quand le confinement inspire l’art

Autodidacte depuis dix ans, Dr. Speed attribue au confinement un rôle clé dans l’évolution de son style. « Ce temps m’a permis d’explorer des voies plus artistiques, de sortir de la photographie pure pour m’aventurer dans le numérique et l’imaginaire ». Ses œuvres, où le mobilier urbain est découpé, déplacé ou enrichi d’éléments fantastiques, plongent le spectateur dans un univers en apesanteur. « C’est un trait d’union entre mes racines de photographe et mon avenir d’artiste », résume-t-il.

Gravity : une exposition immersive

Installée dans les chais historiques de la Maison Noilly Prat, « GRAVITY » transforme l’espace en un laboratoire de défis physiques. Les murs chargés d’histoire accueillent des paysages familiers métamorphosés : ponts suspendus dans le vide, rues défiant la pesanteur, lumières dansant en longues traînées. « J’aime brouiller les frontières entre réel et rêve. Ici, le spectateur perd ses repères, et c’est exactement ce que je cherche », explique l’artiste, dont certaines œuvres intègrent discrètement l’IA pour « aller plus vite, mais pas plus loin que mon imagination ».

Informations pratiques

L’exposition, ouverte jusqu’au 25 mai 2025, attire déjà amateurs et curieux. Accessible tous les jours de 10h à 12h et de 14h30 à 18h, elle offre une évasion visuelle gratuite. Pour ceux ayant manqué le vernissage, l’artiste sera présent le dimanche 25 mai pour des échanges informels.

Maison Noilly Prat – 1 rue Noilly, 34340 Marseillan

Du samedi 17 au dimanche 25 mai 2025

Tous les jours de 10h à 12h et de 14h30 à 18h00

Entrée libre

Réservation conseillée : boutique@noillyprat.fr