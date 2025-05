Toulouse - La Maison Péruvienne ouvre ses portes à Toulouse

Connaissez-vous les traditions ancestrales du peuple Shipibo-Konibo et leurs dessins sacrés, les “Kéné” ? Ou encore le savoir-faire unique des maîtres artisans andins Amauta ?

Du 19 au 31 mai, La Maison Péruvienne s’installe au cœur de Toulouse, à la Galerie Mage, pour une vente-exposition inédite imaginée par Cécilia Espinoza. À la croisée du concept-store, de la galerie d’art et du musée vivant, ce lieu éphémère met à l’honneur toute la richesse de la culture péruvienne, entre artisanat local d’exception, design engagé et héritages spirituels.

UN ÉVÉNEMENT INÉDIT À TOULOUSE

Après avoir séduit Paris – du Printemps Haussmann à l’UNESCO en passant par le Marais – et marqué les esprits à Biarritz lors du Festival du Cinéma de l’Amérique Latine, La Maison Péruvienne choisit Toulouse pour son tout premier pop-up en région Occitanie.

Cette maison pas comme les autres offrira aux Toulousains, du 19 au 31 mai, une immersion dans l’univers péruvien à travers une sélection de pièces d’exception 100 % faites main, issues d’un patrimoine culturel vivant et millénaire.

PIÈCES MAÎTRESSES ET ART VIVANT

OUVERTURE DE LA MAISON PÉRUVIENNE À TOULOUSE

Pendant quinze jours, la Galerie Mage présentera :

- Les emblématiques miroirs soleil

- Des bougeoirs en fer, peints à la main par les artisans Amauta

- Des textiles issus de l’art Kene, emblématique du peuple Shipibo-Konibo - Des accessoires brodés à la main apportant une touche de chaleur péruvienne.

Engagée pour le commerce équitable, La Maison Péruvienne met à l’honneur des savoir-faire transmis de génération en génération. Les tapis tissés à la main dans la communauté de Chinchero, située à Cusco dans la Vallée Sacrée des Incas, illustrent parfaitement l’art textile péruvien, riche de plus de 5000 ans d’histoire.

Cécilia Espinoza précise “Les pièces que je propose viennent directement du Pérou et nous rémunérons les artisans sans intermédiaire. C’est moi qui fait la sélection et parfois je vais chercher des produits dans des villages vraiment reculés du Pérou, car ce sont ces villages-là qui recèlent de culture, de traditions et de savoir-faire.”

Deux ateliers immersifs viendront ponctuer l’événement : une séance de méditation inspirée des traditions andines, et une initiation à la broderie ayacuchana, savoir-faire emblématique des Andes péruviennes.

INFOS PRATIQUES

Du 19 au 31 mai 2025

Galerie Mage - 30 rue Mage - 31000 TOULOUSE

Métro Ligne A - station Carmes

de 11h00 à 19h00 - tous les jours