Gard - Fête de la nature de Cros - Le plein d'animations gratuites pour tous

La commune de Cros invite habitants et visiteurs, à célébrer la nature et la richesse de la biodiversité locale, à l’occasion de la deuxième Fête de la Nature, le samedi 24 mai 2025, de 10h à 18h, à la mairie de Cros (30), dans le cadre de son Atlas de la biodiversité communale. L'objectif : permettre à tous de renouer un lien fort avec la nature et le vivant, à travers de nombreuses animations festives, gratuites et ouvertes à toutes les générations.

Après un premier lancement très réussi en 2024, la Fête de la nature de Cros revient cette année, pour une deuxième édition plus festive encore, le temps d’une journée mêlant découverte, émerveillement, échange et rencontre autour de la nature et la riche biodiversité de Cros.

Au programme, bonne humeur, convivialité et nombreuses animations gratuites pour petits et grands, où chacun trouvera son bonheur : sorties nature (botanique, salades sauvages, oiseaux), ateliers ludiques (land art, céramique, chiroptères…), expositions, stands biodiversité et plus encore. Sans oublier les épicuriens, avec un marché de producteurs, une buvette et petite restauration gourmande - tous locaux et bio, accompagnés de divers groupes musicaux, pour égayer la journée.

Cet événement festif et citoyen organisé dans le cadre de l’Atlas de la biodiversité communale de Cros, porte des valeurs de préservation de la biodiversité, de développement durable et de transition écologique pour tous. Une belle occasion d’honorer notre précieux patrimoine naturel.

Informations pratiques :

Animations gratuites / tout public / inscriptions aux ateliers et balades sur place (places limitées)

Date : samedi 24 mai 2025, 10h-18h

Lieu : Mairie de Cros (près de St Hippolyte du Fort) - à 45mn d’Alès, Nîmes et Montpellier

Parking à proximité immédiate

Equipement : pensez à prendre eau, chapeau, jumelles et chaussures adaptées pour les balades

Renseignements : 06 74 93 25 65

>> Programme complet sur : bit.ly/FDNCros2025 / ou / cros-cevennes.fr

La Fête de la nature, l’événement phare du programme d’animations de l’ABC de Cros

Lancé début 2023, l’Atlas de la biodiversité communale de Cros (ABC¹), est l’occasion de mettre le patrimoine naturel de la commune à l’honneur : il s’agit d’en recenser la richesse (faune, flore, habitats), pour mieux la connaître et la valoriser, de sensibiliser les acteurs locaux à sa préservation et d’aider la commune dans ses décisions de gestion et d’aménagement.

C’est également une démarche collective où l’implication des citoyens est essentielle : chacun est invité à contribuer au projet en participant aux divers inventaires naturels, accompagnés de spécialistes du domaine, ainsi qu’aux diverses animations (plus d’une dizaine prévues en 2025).

Plusieurs inventaires ont été réalisés à ce jour, dont celui d’une des (potentiellement) plus larges colonies de chauves-souris Petits Rhinolophes d’Occitanie (143 individus). Seuls mammifères volants au monde, les chiroptères seront d’ailleurs mis à l’honneur dans divers ateliers de la Fête de la nature.

Cette découverte et la réalisation de l’ABC sont d’autant plus importants, que le déclin de la biodiversité, essentielle à la vie sur la planète, est alarmant : au cours des 50 dernières années (1970-2020), la taille moyenne des populations d’animaux vertébrés sauvages (mammifères, poissons, oiseaux, reptiles et amphibiens) a chuté de 73 %. Les populations d’espèces d’eau douce affichent le plus fort déclin, avec une baisse de 85 %, suivies des d’espèces terrestres (69 %) et marines (56 %)².

¹ Plus de 4 800 communes se sont impliquées dans un ABC depuis le lancement du projet en 2007. L’ABC de Cros est organisé par la commune de Cros et le Centre ornithologique du Gard, avec l’appui du Parc national des Cévennes, Natura 2000, et le soutien financier de l’Office français de la biodiversité.

² Sources : Rapport "Planète vivante" 2024 du WWF, Biological Conservation, IPBES

…et l’un des milliers d’événements prévus pour la Fête de la nature au niveau national

Depuis sa création en 2007, la Fête de la nature¹, événement grand public, national et festif, célèbre chaque année le lien qui unit chacun de nous à la nature : pendant plusieurs jours, partout en France, des milliers d’événements gratuits invitent petits et grands à découvrir, explorer et s’émerveiller de la biodiversité qui les entoure, afin de mieux la respecter et la préserver.

Ses objectifs :

permettre à tous d’aller au contact et de renouer un lien fort avec la nature et le vivant

valoriser celles et ceux qui protègent et font découvrir la nature toute l’année : associations, collectivités, entreprises, écoles, passionnés et bénévoles engagés pour la préservation du vivant

Pour sa 19ème édition, du 21 au 25 mai 2025, plus d’un millier d’acteurs offriront à nouveau au public de vivre un temps convivial de célébration autour de la nature. L’ensemble des 2 000 lieux de manifestations est consultable sur le site fetedelanature.com, où la fête de Cros tient toute sa place.

¹ Inscrite dans la stratégie nationale de la biodiversité à horizon 2030, la Fête de la nature est soutenue par le Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, et l’Office français de la biodiversité.