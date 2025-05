FRANCE - Exercice POLMAR-Terre au port de Frontignan le mercredi 21 mai

Exercice POLMAR-Terre au port de Frontignan le mercredi 21 mai

Un exercice de simulation d’une pollution marine arrivant à terre se déroulera les 20, 21 et 22 mai 2025 à la préfecture de l’Hérault et sur le terrain au port de Frontignan. Cet exercice s’inscrit dans le cadre du dispositif ORSEC (Organisation de la Réponse de SECurité civile).

Les dispositifs POLMAR (POLlution MARine) Terre constituent un ensemble de mesures mises en place pour lutter contre les pollutions marines par hydrocarbures (type dégazage, déballastage, avarie, abordage ou accident en mer/sur un estuaire) susceptibles de toucher le littoral, ses équipements, ses plages et ses zones naturelles.

Cet exercice, organisé par la préfecture de l’Hérault et la direction départementale des territoires et de la mer 34, permettra à tous les services de sécurité et de secours concernés :

·d’évaluer l’efficacité les dispositifs ORSEC POLMAR Terre ;

·d’entraîner les personnels à ce type d’intervention ;

·de mesurer la disponibilité et l’efficacité des matériels ;

·de sensibiliser les élus et les personnels pouvant intervenir en cas de crise.

De nombreux partenaires seront mobilisés durant cet exercice.

La partie pratique et visuelle de cet exercice de sécurité civile se déroulera le mercredi 21 mai au port de Frontignan. Des intervenants seront notamment formés à la pose de barrages de protection.