MARSEILLAN PLAGE - Marseillan, doublement récompensée : Ses plages et ports hissent le Pavillon Bleu avec fierté !

Marseillan, doublement récompensée : Ses plages et ports hissent le Pavillon Bleu avec fierté !

Alors que l’été 2025 s’annonce sous le signe du tourisme durable, l’Occitanie célèbre une centaine de plages et ports labellisés Pavillon Bleu, symbole d’excellence environnementale. Dans ce palmarès, l’Hérault se distingue avec 37 plages récompensées, se classant deuxième au niveau national. Mais c’est la commune de Marseillan qui retient particulièrement l’attention, confirmant son engagement pour un littoral préservé et accueillant.

Marseillan, l’excellence bleue

Pour la saison estivale, Marseillan hisse à nouveau deux Pavillons Bleus : la plage d’honneur et la plage du Castellas qui jouxte la Plage Robinson, située en bordure de l’étang de Thau. Ces distinctions récompensent la qualité des eaux, la gestion des déchets et les actions en faveur de la biodiversité menées par la commune.Les efforts locaux restent salués, notamment autour des plages des Aresquiers, reconnues pour leur cadre naturel préservé.

Des ports de plaisance modèles

Outre ses plages, Marseillan se démarque avec deux ports labellisés : Marseillan Plage et Marseillan Ville . Ces infrastructures dirigées par Christophe Garnier et son equipe allient accueil touristique et pratiques écoresponsables, comme la gestion des eaux usées ou la sensibilisation des usagers à la protection des écosystèmes marins. Une reconnaissance d’autant plus précieuse que le label Pavillon Bleu, créé il y a 40 ans, renforce aujourd’hui ses critères, exigeant des communes un inventaire de la biodiversité et des actions concrètes pour les milieux aquatiques.

Un levier pour l’économie locale

Avec près de 80 % des sites labellisés notant des progrès en matière de biodiversité, le Pavillon Bleu est bien plus qu’un drapeau : c’est un atout pour attirer les visiteurs. À Marseillan, ces distinctions participent à la renommée d’un littoral où tourisme rime avec respect de l’environnement. Les estivants, de plus en plus sensibles à ces enjeux, contribuent ainsi à dynamiser les commerces locaux, les hébergements et les activités nautiques, renforçant l’économie de la commune.

L’Hérault, terre de contrastes

Si l’Hérault domine le classement régional grâce à des sites emblématiques comme le lac du Salagou ou la Grande Motte, Marseillan incarne cette dualité entre tradition balnéaire et innovation écologique. La commune prouve qu’il est possible de concilier attractivité touristique et préservation du patrimoine naturel, un équilibre précieux à l’heure où les enjeux climatiques redessinent les destinations préférées des voyageurs.

« À Marseillan, le Pavillon Bleu n’est pas qu’un drapeau : c’est une promesse. Celle de se baigner dans des eaux cristallines, de flâner sur des plages immaculées, et de contribuer, sans le savoir, à protéger l’étang de Thau. Un cercle vertueux où chaque visiteur devient acteur de la préservation. »