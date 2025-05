MARSEILLAN - Les Divalala vendredi 23 mai 2025 au Théatre Henri Maurin

Théâtre : Les Divalala

Un show virtuose inclassable, un univers unique et magique, une balade dans le temps !

Le vendredi 23 mai 2025

Les Divalala proposent à capella des reprises surprenantes et décalées de tubes soigneusement choisis dans le répertoire de la chanson et de la variété française.

Elles sont drôles, scintillantes et émouvantes. Elles signent avec ce spectacle une irrésistible performance vocale et scénique, teintée d’une fantaisie débordante !

Succombez à ce trio bourré de charme et laissez-vous embarquer dans le grand huit renversant de Lalamour !

Par la Cie “Artistic Scenic”

Horaires: De 20h30 à 22h30

Théâtre Henri MaurinPlace du Théâtre

34340 Marseillan

Tarif(s)

12€ ou Présentation de la Carte Pass

Ouverture des réservation le 12 mai 2025