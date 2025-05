Pyrénées-Orientales - 29 mai 2005 : les Cogitations estivales prométhéennes seront aussi printanières

La 4° édition des « Cogitations estivales prométhéennes », organisée en partenariat avec l’AGAUREPS-Prométhée par La France Insoumise, se déroulera à la fin du mois de juillet. Comme d’habitude, une réunion publique portant sur un sujet historique possédant une résonance et une actualité politiques se tiendra dans les Pyrénées-Orientales. Le choix s’est porté sur la République de Weimar en Allemagne et l’arrivée au pouvoir d’Hitler en 1933. Il s’agira d’un moment de formation militante et d’éducation populaire permettant d’approfondir la réflexion commune.

Mais cette année, de manière exceptionnelle, les Cogitations prométhéennes seront dotées d’une étape printanière. Ce prélude permettra de revenir sur le référendum du 29 mai 2005. Vingt ans après la victoire du non rejetant le traité constitutionnel européen qui voulait imposer au forceps la concurrence libre et non faussée, il s’agira de tirer les enseignements politiques de cet extraordinaire moment d’intense vitalité démocratique. Sans oublier l’incroyable forfaiture démocratique qui avait bafoué l’expression de la souveraineté populaire, en raison de l’adoption en 2008 du traité de Lisbonne, reprenant l’intégralité du texte pourtant rejeté, par la voie parlementaire, dans le dos des citoyens.

Plus que jamais, il y a nécessité d’un nouveau printemps démocratique, en s’inspirant de la campagne, dynamique et victorieuse, du 29 mai 2005. La version printanière des cogitations prométhéennes se traduira par des réflexions et des expressions publiques cherchant à tirer des enseignements d’avenir. Elles seront ensuite reprises dans la prochaines Lettre du mois de l’AGAUREPS-Prométhée.

Francis DASPE, président de l’AGAUREPS-Prométhée