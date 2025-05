Aigues Mortes - Escale festive au port maritime de plaisance intercommunal

Le port maritime de plaisance intercommunal met le cap sur la fête les 24 et 25 mai prochains. Pour la 2ème année, Terre de Camargue réunit plaisanciers, habitants du territoire et touristes autour des traditions, de la mer et de l’écologie. Rendez-vous est donné dès 9h, quai des remparts à Aigues-Mortes, pour « La fête du port 2025 ».

L’évènement est parrainé par Gilles Zok, 9 fois champion du monde de canoë de descente et ex-entraîneur de l’équipe de France. Cette grande figure du sport, passionnée de traditions maritimes, a élu domicile sur un ancien bateau de commerce hollandais, amarré dans le port d’Aigues-Mortes. Il dédicacera sa biographie « Zok, l’homme rivière ».

Un grand rassemblement de bateaux

La fête du port fait la part belle aux embarcations et vieux gréements : des bateaux de pêche traditionnels comme des barques catalanes, occitanes ou marseillaises, des pointus, des moures de porc, des nacelles, …. Des voiliers tels que des Tahiti ketchs ou encore d’anciens bateaux de commerces, avec des tjalks, mais aussi des embarcations plus légères comme des canobus et des pirogues polynésiennes. Les visiteurs pourront monter à bord et profiter d’un moment de navigation sur le canal et même s’initier à la rame. La journée du samedi se terminera en beauté : à la tombée de la nuit tous les bateaux illuminés descendront sur le canal jusqu’au Grau du Roi pour une immense parade. Et parce qu’il n’est pas de bon matelot qui ne sache faire un nœud, un atelier enseignera au public l’art des nœuds marins.

Une découverte du territoire

Tout au long du week-end, des stands, des ateliers et des activités permettront aux participants d’en apprendre un peu plus sur les richesses naturelles et patrimoniales du territoire. L’office de tourisme d’Aigues-Mortes proposera de la documentation, un conférencier costumé parlera de l’histoire du port d’Aigues-Mortes et le Syndicat Mixte de la Camargue Gardoise présentera une maquette interactive des paysages de la Camargue. La découverte du territoire se fera également sur le terrain, au travers de randonnées, de courses pédestres ou encore de balades à vélos électriques.

Une sensibilisation à l’écologie

Situé sur le canal du Rhône à Sète, en plein cœur du Grand Site de France de la Camargue Gardoise, le port maritime de plaisance intercommunal accueille chaque année près de 5000 plaisanciers en escale. Ce week-end sera donc l’occasion de sensibiliser les usagers du port sur les gestes à adopter lors de la préparation d’un voyage en bateau, pendant une escale et durant la navigation. Le grand public pourra également participer à des ateliers sur l’économie circulaire, le tri des déchets et la pollution des eaux par les microplastiques.

Un rendez-vous gourmand

Durant ces 2 jours des producteurs et des artisans locaux proposeront des dégustations -ventes. Vins AOP Sable Camargue, bière locale, riziettes, brandade, tapenade, spécialités à base de taureau de Camargue AOP…une palette de saveurs camarguaises à déguster dans une ambiance musicale.

Renseignements auprès de Julie Drogrez : 06 73 70 83 45 ou j.drogrez@terredemargue.fr